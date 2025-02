RoRo desvela las amenazas que ha sufrido en los últimos meses: "No entiendo nada"

Hace menos de un año que saltó a la fama, pero ya ha podido vivir en sus carnes el lado amargo de ser una cara conocida. Descubierta como 'influencer' por las recetas que elaboraba en redes sociales para su novio, RoRo Bueno tuvo como compañera de viaje a la polémica desde sus inicios en el estrellato. Unas críticas que se han acrecentado con el paso de los meses y que, después de su participación en las muestras de apoyo a los afectados por la DANA, han traspasado algunas líneas rojas. Así es, al menos, como lo ha contado la protagonista en su reciente entrevista en el canal de YouTube 'Ac2ality'.

La 'influencer' comenzó diciendo que, desde hace varios meses, hay gente que arremete contra su supuesta ideología política. "A mí me llaman fascista por la calle", asevera RoRo de manera contundente, a lo que añade que "no puedo hacer nada". Siguiendo con el origen de estas acusaciones, las presentadoras del programa recuperan unas declaraciones de Pablo Iglesias. Según el exlíder de Podemos, la joven sería una "neonazi" después de haber colaborado con la plataforma 'Revuelta' en la ayuda a los afectados por la DANA. "A mí aquello me pillo, literal, pelando patatas".

Preguntada sobre si en algún momento pensó en denunciar a Iglesias, la 'influencer' asegura que "no creo que ese sea el camino", aunque no obvia que para ella "es una difamación en toda regla". De hecho, también asegura que "eso me ha hecho muchísimo daño, porque la gente no me conoce realmente". Pese a todo, RoRo Bueno cuenta con más de 2,7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y 6,9 millones en su canal de TikTok. Unas cifras que, al menos, demuestran que todavía sigue teniendo una aceptación generalizada entre el gran público de internet.

Coche rayado

Más allá de ataques recibidos en primera persona, RoRo también explicó que estas actitudes también están afectando a gente de su entorno. "Una amiga de Málaga subió una foto conmigo y cuando me fui, me envío una foto y me dijo que le habían rayado el coche a su madre", explicó la creadora de contenido en su entrevista para 'Ac2ality'. Ante la incredulidad de las conductoras del programa, explicó que también recibió un vídeo "con todas las puertas rayadas y 'RORO NAZI' escrito en grande". Aunque asegura que "puedo llegar a entender que me hagas daño", también destaca que "no entiendo nada cuando le hacen daño a terceros".