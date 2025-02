Lydia Lozano estalla contra Terelu y desvela por qué no llegó a presentar "Ni que fuéramos shh": "Tú te crees que me van a pagar..."

La guerra entre Terelu Campos y Lydia Lozano está servida. Las palabras de la hija de María Teresa Campos durante su presentación como actriz, en las que dudaba de que su excompañera "le tuviese cariño", han hecho saltar a la periodista, que no ha dudado en responderle desde su programa de la 1, "Mañaneros".

Lydia se ha mostrado indignada con las palabras que le ha dedicado su excompañero y ha acusado a Terelu de no ser clara con ella. La colaboradora asegura que no entiende por qué no quiso despedirse de ella cuando dejó ese programa para volver a Telecinco. "No sé por qué habla de mi, yo he trabajado muchas horas con ella y su hermana y no lo entiendo", ha explicado.

Terelu Campos debuta como actriz de teatro en Castilla y León / Telecinco

Durante su alegato, la periodista ha asegurado que tanto Terelu como su hermana y su hija, Alejandra Rubio, se creen superiores al resto de colaboradores. "Ella es una excelente comunicadora, es verdad, pero yo llevo en esto desde que estudié la carrera de periodismo, porque yo estudié periodismo", ha apostillado.

La colaboradora, que iba enfadándose cada vez más durante su discurso, reveló el motivo por el que Terelu no llegó a irse con ellos a "Ni que fuéramos shh". "Ella quería presentar, no quería ser colaboradora", ha asegurado. Además, la colaboradora dejó entrever que tampoco se llegó a un acuerdo económico. "Ella me dijo 'tu te crees que a mi me van a pagar lo mismo que a Belén Esteban'. Tengo dos testigos que lo pueden corroborar. Lo dijo", ha explicado.

Terelu y su faceta de actriz

Terelu Campos vivía este jueves uno de los días más importantes de su carrera profesional porque presentó junto a sus compañeros la obra de teatro 'Santa Lola' en la que debutará como actriz por primera vez en su vida.

"Estoy aterrorizada porque me parece de mucha responsabilidad, pero ilusionada", confesaba la colaboradora de televisión. Lara Dibildos, quien produce esta comedia, ha sido la encargada de convencerle: "La rubia me ha metido en un lío" ya que ha estado "mucho" tiempo detrás de ella.

Lydia Lozano le para los pies a Aitana: “Esta que se ha creído...” / TEN

Además, también se acordaba de otra compañera de trabajo que siempre le animó a probar con el teatro: "Otra de las personas que me animó muchísimo fue Paz (Padilla), que me dijo 'es que te tienes que quitar el miedo'".

En cuanto a las críticas que ha recibido por irrumpir en el mundo del teatro, Terelu aseguraba que las ha gestionado "como gestiono todas las demás, con resignación y comprensión", pero está "súper agradecida" por los mensajes de cariño que ha recibido.

Eso sí, aclaraba que su hija fue de las primeras que le animó a decir que 'sí': "Alejandra me amenazó directamente, me dijo 'como no lo hagas no te vuelvo a hablar'", pero a pesar de ello no sabe si estará el día del estreno: "Si pueden sí, pero es que tienen un bebé y estos no se separan del bebé".

También se le ha preguntado por la supuesta prohibición que le ha hecho su hija para que no enseñe fotografías de su nieto y expresaba: "¡Ay, señor! se dicen tantas cosas que no se corresponden".

Por último, sobre el enfado de su hermana al haberse enterado la última de este proyecto profesional, Terelu solo comentaba que "me parece mi día a día" y negaba la mayor: "Pero... qué absurdo, qué miedo a meter la pata... que mi hermana no pueda decir lo que le da la gana, solo faltaba, de mí puede decir lo que le de la gana".