Lluvia de críticas al último invitado de 'La Revuelta': "Insufrible"

Ir a 'La Revuelta' de David Broncano siempre supone una gran exposición pública, tanto para bien como para mal. El programa de La 1 de Televisión Española presentado por David Broncano es uno de los más vistos de la televisión y, por ende, de los que mayor repercusión mediática logra para sus invitados.

Sin embargo, la jugada puede salir mal y este parece haber sido el caso del último invitado: Pedro Acosta. El joven murciano, de 20 años, es un piloto de motociclismo español que ya ha logrado ser campeón del mundo. Una fama temprana que, sin embargo, no justifica su actitud para muchos de los espectadores que anoche vieron su entrevista.

El piloto ha recibido numerosas críticas en redes sociales tras su paso por el programa por sus comentarios.

Pedro Acosta, sobre sus rivales: "Sin sentimiento"

Broncano preguntó a Acosta sobre su relación con compañeros de MotoGP y el piloto contestó: "Intento tener la mínima relación. Tú te llevas bien con Pablo Motos". Sobre Jorge Martín, Pedro Acosta reconocía que le caía bien "pero sin sentimientos" y sobre Marc Márquez preguntó: "¿Quién?", como si no supiera quién es.

"Soy un volcán", la respuesta de Pedro Acosta a la pregunta del sexo

Como es habitual, David Broncano le formuló la pregunta sobre relaciones sexuales en el último mes. "Me has pillado en un mes muy malo: ha habido presentación de equipo, viaje a Tailandia, viaje a no sé qué... Yo me considero que soy como un volcán: siempre caliente, pero por ahora inactivo, expresó.

"Sin tarjeta", la respuesta de Pedro Acosta a la pregunta del dinero

Del mismo modo, Pero Acosta tuvo que hacer frente a la pregunta del dinero en el banco. "A ver, no es que sea yo muy consumista, al final la vida en Murcia es un regalo, es la puta polla y hay cosas en la vida que no se pueden comprar con dinero", expresaba. "Intento vestir con la ropa que me dan", confesaba con humildad. "¿Tú has visto esta sensualidad?", añadía. En este punto, Pedro Acosta confesó que sus padres son quienes le gestionan el dinero y que es su madre quien le autoriza o rechaza las compras: "No tengo ni tarjeta".

Ante la insistencia de las preguntas de Broncano, Acosta reconocía que no suele llevar dinero ni tarjeta porque no le gusta gastar e intenta salir a hacer planes con amigos para que le inviten. "Lo más claro del mundo es la vida, y si yo me he quedado toda la tarde pensando en invitarte a ti a cenar, tío pon un poco de tu parte", comentaba.

Reacciones: "He cambiado de cadena"