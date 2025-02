La pasada madrugada, la gala de Gh Dúo 3 no estuvo exenta de polémica. Los reproches, comentarios mal sonantes o despectivos e incluso ciertos comportamientos agresivos, están siendo los protagonistas de esta edición. Algo que los usuarios han denunciado en redes sociales.

De hecho, el conductor del programa, Carlos Sobera, se ha visto en la obligación de parar el programa y llamar la atención de uno de los concursantes, afeándole su comportamiento.

“¡Si tú no pillas ni el tren!”

Todo comenzaba con la prueba semanal, los concursantes van rotando en una sala donde son comentaristas de la propia casa y, a su vez, pueden espiar al resto de compañeros. Maica presenciaba como Álex Ghita, el repescado de la edición, tras tener una cita con ella, empezaba a pretender a la argentina Romina e intentando un acercamiento con Marieta, participante del grupo contrario.

Un giro en la estrategia de Ghita que no pasó desapercibido para el resto de su equipo, que mostró su descontento con este tipo de actitud cambiante y poco clara.

‘Gh Dúo 3’ en el punto de mira por comentarios y comportamientos “irrespetuosos” / Telecinco

"Soy buena, pero no tonta. Lo que a ti te molesta es que te he pillado" le increpaba Maica, a lo que Ghita aprovechaba la ocasión para mofarse y reírse de su tropiezos y caídas espetándole: "¡Si tú no pillas ni el tren!".

Sin embargo, el resto de compañeros no tardó en pararle los pies y frenar este tipo de actitudes por parte del repescado de la edición, llegando a provocar la entrada en directo de Sobera: "¿Cómo? ¿Qué ha sido eso, Álex?”.

El presentador se vio en la obligación de dar un toque de atención ante este tipo de actitudes y comportamiento: "Respóndele con argumentos, pero decirle que no pilla ni el tren, es un tanto irrespetuoso, Álex. Ahí has perdido puntos".