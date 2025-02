Anabel Pantoja publica un inesperado mensaje en plena polémica: "42 días de oscuridad"

Después de pasarse la tarde del jueves visitando a varios miembros de su familia en sus domicilios junto a Anabel Pantoja y la pequeña Alma para presentarles a su hija un día después de llegar a su Córdoba natal, David Rodríguez ha arrancado el viernes a primera hora de la mañana en solitario y asistiendo a una reunión en un lugar que llama especialmente la atención al no tener nada que ver con su profesión. Y es que en lugar de acudir a la clínica regentada por Mariló de la Rubia donde ejerce de fisioterapeuta como ha hecho en las últimas 48 horas, el novio de la influencer se ha desplazado hasta un importante parque tecnológico de Córdoba, Incubadora Córdoba Biotech.

Un conglomerado de empresas entre las que encontramos sociedades dedicadas a la innovación agrícola, al sector subpecuario, al cinegético, al I+D, o a la biotecnología, pero en la que no hay nada relacionado con la fisioterapia. Tampoco abogados, por lo que todo apunta a que su compromiso sin Anabel tampoco tendría que ver con su estrategia de defensa de cara a un posible juicio en el que se enfrentaría a un delito de maltrato infantil si la jueza decide finalmente no archivar la investigación. Gracias a la ayuda de Mariló de la Rubia, un grupo de médicos de todas las especialidades estarían armando su defensa para demostrar su inocencia con un completo informe que probaría que no fue el responsable de lo que le sucedió a la pequeña Alma el pasado 9 de enero antes de ser ingresada de urgencia.

Más serio que nunca, David ha dado la callada por respuesta a las preguntas de la prensa tanto a su llegada al parque tecnológico como al abandonarlo 40 minutos después, portando únicamente una mochila y sin revelar si esta visita está relacionada con la realización de algún tipo de prueba a su hija. La pareja ha querido presentar a la niña a su familia y amigos, pero, según Antonio Rossi en Vamos a ver, hay algo más y es que este viernes 21 de febrero sería un día muy importante en lo que se refiere a la investigación sobre lo que le sucedió a su hija, Alma. "Es un día clave y lo saben, entonces, querían estar el miércoles y ayer en Córdoba para algo concreto que tiene repercusión en el día de hoy", explicaba el periodista.

Netflix

Por su parte, Anabel Pantoja continúa generando contenido en redes sociales, aunque ella no aparece en casi ningún vídeo y todo lo que sube son o platos de comida, algún complemento que utiliza para su hija o vídeos de artistas, series o documentales que sigue. De hecho, en una de sus últimas publicaciones contaba a sus poco más de dos millones de seguidores que ha empezado el thriller de Netflix 42 días de oscuridad. "En una ciudad chilena, Cecilia busca desesperadamente a su hermana desaparecida en medio de una tormenta mediática y la investigación policial", reza su sinopsis.