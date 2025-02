Anabel Pantoja irrumpe en televisión en pleno directo: "Ya no puedo más"

La investigación judicial sobre Anabel Pantoja y David Rodríguez sobre el presunto maltrato infantil a Alma y, de forma paralela, continúa el juicio mediático.

Lo cierto es que la pareja formada por el fisioterapeuta y la sobrina de Isabel Pantoja trata de retomar su rutina pero con mucha dificultad debido a la continua presencia de los medios de comunicación, que tratan de sonsacar las novedades sobre la demanda.

Recientemente, la jueza del Juzgado de Instrucción 4 de San Bartolomé, en Gran Canaria, continúa la instrucción del caso. Tanto Anabel Pantoja como David Rodríguez son investigados por un presunto delito de maltrato infantil a su hija Alma por las lesiones que presentaba la pequeña cuando ingresó de urgencia en el Hospital Materno-Infantil de Las Palmas el pasado 9 de enero.

En este sentido, la jueza ya posee las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial en el que se encontraban cuando la recién nacida sufrió la crisis mientras el fisioterapeuta y la niña esperaban en el coche a la influencer, que se había bajado a realizar unas compras rápidas.

"Absolutamente arrepentido"

Durante las últimas semanas, Anabel Pantoja ya se había enfrentado a la prensa en varias ocasiones pidiendo que dejen de grabar o explicando que no tiene nada más que contar. Y este viernes ha explotado tras la tertulia de 'Ni que fuéramos'. Los colaboradores del programa estaban juzgando unas imágenes en las que Anabel Pantoja lleva a Alma en brazos y se mete con ella en el coche sin colocarla en la sillita de protección, mientras David Rodríguez arranca.

Unas interpretaciones que Anabel Pantoja no ha tolerado. De ahí que haya irrumpido en pleno directo a través de un mensaje de texto enviado a María Patiño. "Matamoros nos está diciendo que somos cafres por no llevar la sillita", comenzaba el mensaje. "Por no llevar la sillita no, por no llevar a la niña en la sillita", puntualizaba Matamoros. "Creo que sobra decir que después de la situación en que estamos viviendo haga estos comentarios porque es asbolutamente mentira", aseguraba la creadora de contenido. "Me meto con ella (Alma) en el coche para montarla desde dentro y no exponerla a la prensa, fotos o situaciones incómodas. Me resulta muy feo por su parte, pero ya no puedo más, María, ya no puedo más".pa

El mensaje de texto iba adjuntado de una fotografía. "Yo me la creo y no es porque sea Anabel, es como si me escribe Pepa", ejemplificaba María Patiño.

Kiko Matamoros había rectificado previamente porque quizá con el faldón de la tele no se veían las imágenes al completo. Eso sí, Kiko Matamoros apostillaba que él había arrancado de inmediato y por tanto no creía que le hubiera dado tiempo "a ponerla en ningún lado", pero finalmente ha terminado pidiendo perdón.

"Si no es así, te pido perdón. Yo lo único que he hecho ha sido alarmarme por tu hija. La verdad es tuya y te pido perdón, absolutamente arrepentido por haber un juicio precipitado", se disculpaba Matamoros. "Hemos valorado una imagen y posiblemente nos hemos equivocado, también te pido discupas", añadía María Patiño.