Aitana desliga su documental de sus declaraciones sobre salud mental: "No es ninguna promoción"

No es oro todo lo que reluce. Durante los últimos días, Aitana ha estado en el centro de muchos titulares en diferentes plataformas debido a sus declaraciones en plena promoción de su documental. La cantante catalana, que visitó tanto la Cadena SER como 'La Revuelta', hizo público que había sufrido episodios de depresión durante los últimos meses, de los que está siendo tratada. Aplaudida por muchos debido a la valentía de dar a conocer estos problemas y poner en valor la salud mental, algunos usuarios de redes sociales también la habían criticado por creer que todo forma parte de una campaña de promoción.

Aitana exponía en la propia presentación del documental que en dicho largometraje "no hablo en sí de la depresión", asegurando que "esto no es, para nada, una promoción". Sin embargo, si relaciona sus declaraciones de manera indirecta con este 'film', pues explica que "al final del documental se ve que empiezo a estar muy mal y no se entiende el porqué". Tras haber visto el documental junto a su familia, se sinceró con su tía, a la que le llegó a decir que "ni siquiera yo sabía por qué estaba tan mal", ya que el diagnóstico definitivo llegó "en noviembre, cuando estábamos terminando de grabar".

La cantante catalana también reconoció que, desde hace cuatro meses "no me enfrento a las cámaras, porque me temblaban mucho las manos y lo pasaba realmente mal". Una época que parece haber dejado atrás gracias a la medicación. Pese a todo, quiso recordar que, pese a "estar algo mejor", la depresión "no es algo que se cura de un día para otro y ahora mismo siento que hay días buenos y días malos". Además, Aitana confesó ante los medios allí presentes que responder preguntas por la calle le causa "mucha vergüenza" y que, hasta ahora, "nunca" ha vendido ninguna exclusiva.

“Creo que la depresión es igual para todos”

El programa 'La Ventana' de Carles Francino en Cadena SER fue donde Aitana se sinceró por primera vez acerca de sus problemas de salud mental: “Pasé una etapa complicada a nivel psicológico. Me cuesta mucho decir estas cosas, no por sacar mi vulnerabilidad a relucir, sino porque, desde fuera, se puede ver como un problema del primer mundo porque tengo muchas facilidades alrededor. ¿Por qué me voy a quejar yo de la vida?”. De igual manea, la cantante catalana añadió que la depresión es una enfermedad que padecen muchas personas y que “es igual para todos”.