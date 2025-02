Tamara Falcó explica la polémica de Íñigo Onieva en San Valentín: "Salió de ahí corriendo"

El pasado 14 de febrero, Día de San Valentín, Íñigo Onieva y Tamara Falcó se vieron envueltos en polémica. Los paparazzi pillaron al empresario saliendo de un hotel de Madrid en solitario en el Día de los Enamorados y la imagen ha dado mucho de que hablar generando dudas en torno a la relación con la hija de Isabel Preysler: ¿Dónde estaba Tamara Falcó?

La marquesa de Griñón se ha pronunciado en las últimas horas en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y ha explicado su versión, tumbando cualquier tipo de sospecha sobre infidelidades o crisis en su relación.

"Le pedí a Íñigo que por favor no trajera prensa a nuestra cena de San Valentín, se dedicó como 35 minutos a esquivar a los paparazzis que le seguían y como no lo conseguía se metió en el hotel, salió de ahí corriendo y cenamos en otro sitio", ha expuesto.

En este sentido, Tamara Falcó ha defendido a su amor y el "papel" que la tocado jugar. "Él nunca ha querido ser personaje y al final le ha tocado ser por estar conmigo y lo lleva lo mejor posible", de ahí que cada vez quiera exponerse cada vez menos ante los medios igual que ella. "Se me ve menos porque es mucho más caro seguirme, tengo dos salidas, siempre voy en coche y a los paparazzis se les complica", ha explicado.

Tamara Falcó, en busca de la maternidad

Por otra parte, además de continuar con su labor como colaboradora en El Hormiguero y atender sus numerosos compromisos profesionales, Tamara Falcó continúa queriendo ser madre. Sin embargo, la noticia del embarazo aún no se ha hecho realidad pese a sus tratamientos de fertilidad. De ahí que para este 2025 pida "familia, pero como soy tan creyente, pienso que si Dios no me manda familia por algo será".