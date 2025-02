Silvia Alonso, novia de Broncano, a los paparazzis: "Nos casamos el 25 de agosto en los Lagos de Covadonga"

La cantante Aitana Ocaña visitó la pasada noche "La Revuelta", el programa que David Broncano tiene en la 1 de Televisión Española, para presentar su documental en Netflix "Aitana: Metamorfosis". Artista y presentador charlaron, entre otros temas, sobre salud mental, tras desvelar esta semana la extriunfita (su fama nació en Operación Triunfo) que había sufrido depresión. "Me costaba levantarme todos los días de la cama y ahí me planteé todo, pensé 'a lo mejor es que no me tengo que dedicar a esto'", confesó. Ahora, se encuentra más fuerte, gracias a la terapia y a la medicación: "Estoy bien, lo noto un montón y le encuentro más sentido a muchas cosas que antes no".

¿A cuánto asciende la millonaria fortuna de Aitana? / TVE

Aitana Ocaña y David Broncano también hablaron sobre los paparazzis. "¿En qué fase de paparazzis estás, a nivel de persecución?", le preguntó Broncano. "Estoy un poco mejor, llevo dos semanas de menos seguimiento", contestó Aitana, que añadió que a principios de año la persecución de medios fue especialmente elevada, llegándole a atribuir hasta tres novios. "La verdad que molan todos bastante", bromeó la cantante. "Podíamos luego darnos una vuelta tú y yo y que juntemos tus paparazzis con los míos y que se hagan fotos entre ellos, que choquen", propuso el humorista, desatando las carcajadas del público.

Broncano se anima con el polémico baile de Aitana / TVE

Esto llevó a la cantante catalana a preguntarle al líder de "La Revuelta" (antes "La Resistencia", cuando se emitía en Movistar) cómo llevaban él y su pareja, la actriz Silvia Alonso, estar en el centro de los focos de unos meses para aquí. "¿Tú cómo vas con eso? Que te veo por ahí con Silvia la pobre, que tiene que sufrir...", preguntó Aitana. "Ella, cuando nos graban, les dice cosas. El otro día íbamos por la calle y nos empezaron a hacer fotos y debieron decir: 'Están dando un paseo'. Entonces, vinieron con cámaras para grabar y nos preguntaron: 'Bueno, ya sonarán campanas de boda, ¿no?'", contó con gracia Broncano.

Y ahí llegó la respuesta irónica de Silvia Alonso: "Y dice Silvia: `Sí, nos vamos a casar'. Hostia, exclusiva. Preguntan: '¿Cuándo?' Y dice ella: 'El 25 de agosto en los Lagos de Covadonga. Estáis todos invitados'". Aitana y el público reaccionaron con risas y aplausos. "A partir de ahora se lo voy a copiar. Voy ir dando diferentes fechas para mis diferentes novios, claro", señaló Aitana.