¿Nuevo reality a la vista para Carlo Costanzia?

La cuenta atrás para el estreno de Supervivientes 2025 ha comenzado. Por el momento, los concursantes confirmados son Pelayo Día, Makoke y Álvaro Muñoz Escassi, pero son muchos los nombres que resuenan para formar parte de esta edición, entre los nos encontramos Montoya de La isla de las tentaciones o Claudia Bavel la “amiga especial” de Iker Casillas.

Carlo Costanzia tajante con su participación en ’Supervivientes 2025’: “La única supervivencia que hago es a las gilipolleces días tras días” / El Televisero

Sin embargo, el nombre de Carlo Costanzia que tanto sonaba semanas atrás no solo no se ha confirmado, sino que el mismo negaba que fuera a participar en el reality: “bueno, no sé, siguen inventando noticias, pueden decir lo que quieran” sentenciaba el joven.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia comparten las primeras imágenes de su hijo / Instagram

“La única supervivencia que hago es a las gilipolleces día tras día”

En un vídeo compartido a través de sus redes sociales, Carlo Costanzia y Alejandra Rubio desmentían que hubieran recibido cualquier oferta por parte de Mediaset para participar en Supervivientes 2025 y, tirando de mucho humor, bromeaban acerca del “poder e influencia” que tenía en Telecinco la nieta de María Teresa Campos. “No veas qué poderío tienes tú en la cadena vetando a la gente” apuntaba el hijo de Mar Flores en el vídeo.

Supervivientes 2025 no, pero si a…

Según informa Yotele, Carlo podría estar negociando su participación en el reality de Bailando con las estrellas, que prepara su segunda edición para esta primavera. El concurso ya cuenta con una primera edición emitida en Telecinco en la que participaron rostros como Elena Tablada, Ágatha Ruiz de la Prada o la cantante María Isabel.