Laura Escanes confirma su nuevo novio y Risto Mejide rompe con su pareja

Desde su ruptura con Risto Mejide, a Laura Escanes siempre le han sacado novios. La prensa rosa la ha relacionado con Álvaro de Luna incluso después de haber roto su relación en octubre de 2023 o con Miky Núñez, su compañero de las campanadas en TV3. El último con el que la han relacionado es Joan Verdú.

Sin embargo, en esta ocasión, lejos de negar los rumores, Laura Escanes ha salido al paso de las suposiciones para confirmar su nueva relación. La influencer está de enhorabuena tras su nominación en la categoría a Mejor Anfitriona de su programa 'Entre el cielo y las nubes' entre los Premios Ondas Globales del Pódcast y ha querido confirmar su nueva ilusión sentimental de palabra y también por fotos a través de publicaciones en su Instagram. "Estoy muy bien, muy contenta y muy feliz", ha confesado en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid.

Además, ha respondido a las preguntas sobre los reporteros sobre su cierto parecido con su ex Álvaro de Luna: "Pues fíjate que a mí no me lo parece", ha contestado.

Casualmente, su nueva relación coincide con la ruptura de Riso Mejide con la actriz Grecia Castta. "La verdad es que sé lo mismo que vosotros seguramente, pero bueno. Yo siempre quiero que todo el mundo sea feliz y nada, que estén bien y ya está. No se ha muerto nadie, pero que esté bien, que las cosas pasan porque tienen que pasar y ya está", ha comentado Laura Escanes sobre la ruptura del padre de su hija Roma.

¿Quién es Joan Verdú, el nuevo novio de Laura Escanes?

Joan Verdú es un joven esquiador profesional, natural de Andorra, con más de 71.000 seguidores en Instagram, donde comparte fotos, vídeos y colaboraciones con las marcas, la mayoría de ellas relacionadas con su deporte. Verdú es deportista olímpico y exprofesor de Risto Mejide.