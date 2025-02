Escaleto anuncia que padece cáncer en su vuelta a 'Ni que Fuéramos'

Entre todos los miembros de Ni que fuéramos, el programa sucesor de Sálvame que se emite en Ten, hay uno cuya ausencia ha llamado mucho la atención de los espectadores en las últimas semanas. Se trata de Escaleto, un joven con gafas que se dedicaba a hablar con la audiencia en los momentos de publicidad. Sin embargo, lleva meses ausente y los seguidores del programa están preguntando constantemente por él en los chats de Youtube. Pero, ¿qué ha pasado con Escaleto?

Praa quien no lo conozca, Escaleto apareció de forma ininterrumpida durante la primera temporada de Ni que fuéramos. Sin embargo, cuando arrancó la segunda temporada tras las vacaciones de verano, ya no se le vio el pelo nunca más. Fue entonces cuando comenzaron las preguntas por el chat sobre él y, cómo no, las especulaciones. Que si había dejado de seguir en redes a otros miembros de Ni que fuéramos, que si se había marchado a otro programa...

En un primer momento, no se habló sobre Escaleto, lo que hizo que las especulaciones ganaran fuerza, así que desde el programa decidieron ponerle coto y contaron que Escaleto estaba de baja.

Sin embargo, han pasado ya muchos meses y hoy ha regresado por sorpresa al programa.

"Por suerte estoy recuperado y esto está muy guay"

Escaleto ha desvelado que ni le han despedido, ni nada. "Como muchas personas, he estado ausente por una palabra de seis letras, cáncer", ha contado. "He tenido un cáncer del que por suerte estoy recuperado y eso está muy guay", contaba entre lágrimas tras hacer una extensa pausa al no poder contener la emoción y el dolor por lo vivido. "

Escaleto ha contado que le hicieron una serie de pruebas, le tuvieron que operar y posteriormente analizar el tejido que habían extraído ver qué es. "Me quedé así, como diciendo, no me lo estoy creyendo".

También ha contado que "todo estaba muy bien, el cáncer estaba muy localizado". Escaleto ha explicado que se trata de un cáncer de testículo y ha lanzado un mensaje muy claro a los espectadores: "Chicos, tocaros muchos los huevos, porque es la forma más rápida y sencilla de notar si tenemos un bulto".

Son muchos los usuarios que han mandado mensajes de ánimo al colaborador del programa en su lucha con esta enfermedad. "Mucho ánimo", "te queremos Escaleto"; "Lo acabo de ver, pobrecito qué lástima espero de corazón que haya superado esa maldita enfermedad" ; "Escaleto ojalá vuelvas pronto, se te ha echado mucho de menos".