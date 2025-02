Una conocida famosa también confiesa su depresión por una inesperada muerte: "No quiero vivir"

Hablar de salud mental ya no es un tema tabú. Cada vez son más las personas, famosas y de a pie de calle, que deciden acudir a terapia y hablar abiertamente del proceso que están atravesado o han dejado atrás. La última en hacerlo ha sido Aitana Ocaña, más conocida como Aitana, la exconcursante de Operación Triunfo y una de las artistas más populares de España en la actualidad. Hace unos días, Aitana se asomaba a 'La Venanta' de Cadena Ser, el programa presentado por Carles Francino, para hablar sobre su docuserie, llamada 'Metamorfosis' y disponible en Netflix a partir del próximo 28 de febrero.

Sin embargo, durante la entrevista, Aitana confesó delante del micro la época que había atravesado. "Pasé una etapa complicada a nivel psicológico. Me cuesta mucho decir estas cosas, no por sacar mi vulnerabilidad a relucir, sino porque desde fuera se puede ver como un problema del primer mundo porque tengo muchas facilidades alrededor. ¿Por qué me voy a quejar yo de la vida?", explicaba. En este punto, la cantante ponía el ejemplo de su primo Toni, quien trabaja en la obra, y quien no posee tantas comodidades como ella en el día a día.

"Tengo días peores y días mejores, cosa que antes eran solo días malos”

"No sabía lo que me estaba pasando. Era difícil de nombrar. Creo que la depresión es igual para todos, es estar triste pero no saber por qué, o sí saber por qué, pero no saber qué hacer con ello", expresaba. “Recurrí a ayuda psiquiátrica porque la necesitaba en ese momento. A medida que van avanzando los meses me siento mejor. Tengo días peores y días mejores, cosa que antes eran solo días malos”, ha abundado.

A raíz de esta confesión, son muchos los seguidores y famosos que han apoyado a Aitana por visibilizar la salud mental y normalizar hablar sobre los problemas derivados. Incluso son muchos los rostros conocidos que han confesado haber pasado por un proceso similar al de Aitana, como Carmen Lomana.

Carmen Lomana: "Me estoy dando miedo porque no quiero vivir'"

La empresaria y colaboradora de televisión estuvo casada con el diseñador industrial chileno Guillermo Capdevila, quien falleció en un accidente de tráfico en 1999 a los 51 años. Su muerte supuso un duro mazazo para Carmen Lomana: "Llegó un momento que sí necesité ayuda profesional. Yo siempre decía que no, que no necesitaba, pero llegó un momento que llamé a mi médico y le dije, 'mira, estoy tocando fondo, ya me estoy dando miedo porque no quiero vivir'".

Por ello, Lomana recomienda pedir ayuda desde el principio. "Recomiendo a todo el mundo que, al primer síntoma de depresión, se pongan en manos de un médico porque es falta de serotonina por una serie de motivos, pero que no se quede jamás crónica, porque ahí ya estás perdido".