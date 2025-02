Belén Esteban: "A mí me pones Beethoven y me aburro, pero dame reguetón que..."

El podcast "Poco se habla!" presentado por Xuso Jones y Ana Brito, de "El show de Briten", arranca a los personajes más famosos todo tipo de confesiones que no conceden a las revistas más serias ni a otros programas del corazón. Su ambiente distendido hace que quien pisa el plató se sienta libre de hacer o decir lo que le apetece hasta el punto de dejar joyas como esta de Belén Esteban.

La princesa del pueblo acudió al programa acompañada de María Patiño y allí habló de sus gustos musicales haciendo una confesión que probablemente no sorprenda a nadie: "Me vuelvo loca con el reguetón". Tanto que cuando escucha una canción de ese tipo "yo a mis cincuenta años te hago hasta el twerking".

La música es precisamente uno de los te más -uno de tantos- con los que reconoce que se enfada y discute con su comopañero Kiko Matamoros. "Resulta que a él le encanta escuchar a Beethoven... pues muy bien pero a mí si me pones eso o cualquier canción de ópera pues no me gusta", plantea. Sin embargo, "yo te respeto así que respétame tú a mí, si no me gusta, pues no me gusta". ¡

La propia Esteban reconoció que le encantaba bailar este tipo de música: "¿A que lo bailo todo?", le pregunta a María Patiño, también invitada en el podcast. "Todo, todo", afirmó, mientras lanzó el anzuelo: "Recordemos que ganó un concurso de baile... poco se habla". Y ahí la Esteban prefirió cortar la conversación: "Ya se habló suficiente del tema en su día, no vayamos por allí, por favor".

Todo ocurrió en el programa "Más que Baile" en el que Belén Esteban ganó el concurso por el voto mayoritario del público que, según la opinión general, la convirtieron en ganadora sin ser tener grandes dotes para el baile. Toni Cruz y Josep María Mainat, productores del programa 'Más Que Baile', abrieron la caja de Pandora al revelar que se inventaron un premio para que Edurne, la que mejor bailó en esa edición según ellos, recibiera al menos un galardón.