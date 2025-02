La extriunfita, Aitana Ocaña, se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales. El pasado martes, acudió como invitada al concierto en el Wizink Center de Madrid del Buena Noches Tour del cantante canario Quevedo, y solo un día más tarde estrenaba su docu-serie Metamorfosis en Netflix donde muestra su día a día y aborda el problema de salud mental que padece desde hace varios años.

Aitana se sincera sobre su salud mental: “Pasé una etapa complicada a nivel psicológico” / Cedida

De hecho, fue el año pasado, cuando la joven catalana empezó a ir al psicólogo y psiquiatra debido a la depresión que padecía con motivo del estrés y la presión de los focos y la fama.

“Creo que la depresión es igual para todos”

El programa de La Ventana de Carles Francino en Cadena SER fue donde se sincero acerca de este problema de salud mental: “Pasé una etapa complicada a nivel psicológico. Me cuesta mucho decir estas cosas, no por sacar mi vulnerabilidad a relucir, sino porque, desde fuera, se puede ver como un problema del primer mundo porque tengo muchas facilidades alrededor. ¿Por qué me voy a quejar yo de la vida?” añadiendo que es una enfermedad que padecen muchas personas y que “es igual para todos”.

Además, ha querido destacar que “es la primera vez que lo digo públicamente y está bien hablar de esto, que es la depresión. Es importante” y que “ahora estoy muy feliz y lo digo muy agradecida”.

Aitana se sincera sobre su salud mental: “Pasé una etapa complicada a nivel psicológico” / Cadena SER

Aitana ha querido poner en perspectiva la situación, y para ello ha querido hacer una comparativa de cómo se encontraba el año pasado y como se encuentra ahora, admitiendo que se encuentra “recuperada totalmente” y que “acudir a terapia se ha convertido en algo fundamental en su vida”, ya que “no solo cuida su salud mental, sino que también trata sus miedos”

La ‘Cara B’ de la fama

La joven no ha querido perder la oportunidad para agradecer la ayuda y el papel tan importante que han jugado los profesionales de la salud mental en su vida, confesando que tenía un miedo irracional a volar y que, después de tres años sin salir de España por el miedo a coger un avisón, decidió dar un curso para pilotar avionetas y superar su fobia.

Asimismo, Ocaña ha expresado su incredulidad ante el interés que su vida personal y privada suscita: “Es lo que hay. Hay cosas que me tendré que comer, que son malas, como que la gente vaya a comentar porque se creen dueños de mi vida, porque se piensan que muchas de esas cosas vienen de su dinero y piensan Yo lo pago y yo decido cuando estás bien y cuando estás mal también te lo voy a decir”.