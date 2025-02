Separación en Gran Hermano Dúo y "ni sí, ni no ni todo lo contrario"

Gran Hermano Dúo 3 está que arde. Sus participantes están dando muchísimo juego, sobre todo, desde que hemos vivido una separación en directo: la de José María Almoguera y María Sánchez "La Jerezana". La concursante, exnovia de Hugo al que también conoció en GH, ha sido la última expulsada y ha supuesto que la pareja deje de estar junta en la casa. ¿Habrá romance de puertas para afuera? En teoría, ambos quedaron en que se esperarían y probarían suerte fuera, aunque la respuesta que el hijo de Carmen Borrego ha dado sobre sus sentimientos ahora que no está María deja en el aire si ese compromiso se mantendrá.

El presentador, Ion Aramendi, ha querido saber en su último programa cómo se encuentra Almoguera sin "La Jerezana" unos días después de su expulsión y su respuesta ha sido de todo menos romántica: "Su ausencia... la estoy llevando ni bien ni mal, sino todo lo contrario".

La respuesta dejó a todo el mundo absolutamente desconcertado y fue ahí cuando él reculó: "Me he explicado mal, quiero decir que la echo de menos, sí, pero queda poco para que estemos juntos así que no pasa nada, así me consuelo". La explicación no convenció a casi nadie excepto a ella, que hizo parecer que sí.

Tanto es así que ya corre como la pólvora una fotografía con su madre y José María Almoguera con este texto: "No hay foto más bonita que unir madre e hija y el amor con José".

Ella, en cambio, ilusionada

Sin embargo, María La Jerezana ha sido mucho más emocional a la hora de hablar de José María Almoguera. Reconoce que está muy feliz de que lo hayan salvado y como algo más que una amiga, se ha atravido a dar las gracias a quienes han salvado a Jose e incluso a hablar de ellos en plural: "Gracias por todo el apoyo que nos dais”.

El hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, se ha convertido en uno de los concursantes fundamentales de la nueva edición. Desde luego que para ser nuevo en el mundo televisivo, se está desenvolviendo a la perfección hasta ser uno de los centros de todas las polémicas que se cuecen en Guadalix de la Sierra.

El colaborador consideró que la casa era el lugar perfecto para revelar uno de los secretos sobre él mismo que lleva guardando durante doce años. Resulta que llevaba más de una década "enamorado de María La Jerezana", un flechazo que surgió cuando la vio por primera vez en su edición de Gran Hermano, en el año 2012.