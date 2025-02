Rosa López explica su ausencia en los Goya celebrados en Granada

Rosa López, "Rosa de España" como era conocida tras su paso por Operación Triunfo, se ausentó en la Gala de los Goya celebrados en su tierra natal, Granada, y ahora ha salido a la luz el motivo. Hace unos días el programa 'Fiesta' sacaba a la luz el gran disgusto de la cantante por no haber sido invitada a la gala de los Goya el pasado 8 de febrero en la ciudad granadina, a pesar de que ella es una de las artistas que más presumen de su origen, y de que por la alfombra roja no solo pasaron actores y actrices, sino también influencers como Laura Escanes o Chiara Ferragni, y cantantes como Melody, por lo que creía que contarían con ella en la gran noche del cine español como granadina de 'pro'.

"Sí me hubiera gustado estar"

Y ahora ha sido la propia triunfita la que se ha pronunciado sobre este asunto y ha confirmado que no le sentó bien el desaire que ha tenido la Academia de Cine con ella: "No me he enfadado, pero no te voy a mentir, me he sentido como la sensación de 'jolín, ¿por qué no me ha llamado?', cuando yo tengo, llevo a Granada siempre por bandera, siempre, Armilla, El Polígono". "Cuando me dijeron que los Goya iban a venir a Granada dije 'yo tengo que estar, eso es lo nunca visto en Granada. Y me acordé de las llaves de Granada que me dieron, de las puertas de Granada, y no me han valido para nada" se ha lamentado, confesando que "es mi tierra y sí me habría gustado estar".

"Eso es lo más importante"

Una polémica que no ha empañado el gran momento personal que está viviendo al lado de su novio Iñaki García, del que asegura que es "mi diseñador favorito porque me viste el alma todos los días y eso es lo más importante".

Juntos desde hace cinco años, sin embargo, todavía no tienen planes de boda porque, como explica la cantante, "no tenemos nada previsto porque estoy muy centrada en mi nuevo disco y en el perfume que he sacado, que es un sueño cumplido en el que he tenido que invertir como si fuera una casa, igual". "Estoy muy feliz, tengo muchos sueños, amor, mi familia... no le puedo pedir más a la vida" reconoce.

Rosa López / EUROPA PRESS

Un momento dulce en el que ha influido su paso por 'Maestros de la Costura Celebrity', una experiencia que define como inolvidable y de la que ha aprendido muchísimo. De ahí que, aunque asegura que el diseño es "una profesión muy dura y hay mucho que no se ve", no descarta dedicarse en un futuro al mundo de la moda y crear su marca 'Rosa Spain': "Soy muy creativa y muy loca con buscar ideas, pero de verdad que es un oficio de toda una vida y de años. No se puede hacer en 90 minutos algo que sea especial y que esté bien hecho, ¿no? Complicado".

Por último, Rosa se ha mojado con la elección de Melody como representante de nuestro país en la próxima edición de Eurovisión. Y tiene claro que "lo vamos a petar con mi Melody". "Es una propuesta maravillosa, que a algunos les podrá parecer gracioso que esté hasta en la salsa, pero es que de eso se trata, de ir, de que este año vayamos con, sí es que se trata de eso, de ir con el corazón contento, y ella lleva desde muy pequeñita, como en su propia letra dice, desde muy pequeñita, viviendo muchas experiencias de la música, es que no es solamente Eurovisión, es que ella lleva desde que era un coquillo, mu canija, y verla ahí subida. De verdad, es una historia digna de documental, o sea, digna de documental, debería haber un documental de Melody, de la historia de Melody" afirma.