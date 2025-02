La pasada madrugada, Madrid celebraba la fiesta inaugural de su semana de la moda la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid a la que acudieron numerosos rostros conocidos del papel couché y corazón de nuestro país.

¿Ha renunciado Elena Tablada a participar en Supervivientes 2025? / Europa Press

Uno de los más esperados era el de Elena Tablada, que se ha pronunciado sobre su posible participación en el reality de supervivencia de Telecinco: “Casi me lo creo, ¿eh? Casi me lo creo, pero no. No. Confirmadísimo que no” comentaba la influencer, añadiendo “es un formato que no me llama la atención. Al final, tengo otras prioridades. Mis hijas son lo más importante para mí y quiero estar con ellas. Además, mis abuelos bajaría del cielo para decirme: Mira todo el esfuerzo que hicimos para que no pasarás trabajo y ahora te vas a ir a pasarlo por gusto”.

Asimismo, se ha tomado con humor su vinculación con Supervivientes 2025 y su posible participación expresando que “para supervivencia con la mía tengo más que de sobra, supera la ficción”.

“Ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi vida”

Hace menos de una semana, la hija que tiene en común con el cantante David Bisbal cumplía 15 años, y Tablada decidió hacer un viaje muy especial con ella para celebrarlo: “Hicimos un viaje humanitario a Cuba. Ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Ella es una niña increíble, con una sensibilidad enorme... Estoy súper orgullosa de ella y los dos papás que tiene hemos hecho un gran trabajo».

¿Ha renunciado Elena Tablada a participar en Supervivientes 2025? / Instagram

Del mismo modo, ha evitado pronunciarse sobre Javier Hungría, con el quién también comparte una pequeña de 5 años, y con el que no consigue enterrar el hacha de guerra: “Estoy en otra onda ahora mismo, en una etapa súper tranquila... Mi energía positiva la enfoco en cosas que realmente me hagan feliz y me aporten. No puedo seguir hablando del pasado continuamente”.