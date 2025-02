La pasada madrugada, la gala de Gh Dúo 3 estuvo cargada de tensión y reproches, no solo dentro del concurso, sino en el plató del programa de Mediaset, donde se filtraba a través de un micro abierto un fuerte encontronazo entre Carmen Borrego y Alexia Rivas.

¿Cruce de amenazas entre Carmen Borrego y Alexia Rivas? / Telecinco

Asimismo, son muchos los que opinan que el concurso del nieto de María Teresa Campos en Gh Dúo 3 está pasando sin pena ni gloria, siendo siempre muy correcto y comedido. Algo que tampoco ha pasado desapercibido para muchos de los concursantes de la casa, como Miguel Frigenti. Este acusa directamente al hijo de Carmen Borrego de no generar ningún tipo de trama y, mucho menos, mojarse en lo que a conflictos se refiere.

De hecho, ha sido Alexia Rivas quien se hacía eco de las palabras de Frigenti, provocando la ira de Borrego. "Cada uno suda la camiseta como quiera sudarla, no como otro" espetó la hija de María Teresa Campos, a lo que Rivas no se quedó callada y respondió a la realidad que muchos ven del concurso de su hijo: "Tu hijo será muy buena persona, pero como concursante de Gran Hermano no es brillante” añadiendo que no le ve “pasión a su relación con María ‘La Jerezana’”.

Finalmente, Carmen Borrego estalló y arremetió contra todos a gritos: "Ya no tienes credibilidad, porque siempre vas contra la misma persona, da igual el argumento" añadiendo en cierto tono amenazante que "cuando siempre se va a por la misma persona, pierdes la credibilidad. ¡Ten cuidado, compañera! ¡Ten cuidado!".

Esta advertencia no ha pasado desapercibida en redes sociales, donde los fieles seguidores del formato de convivencia de Telecinco han afeado las palabras de la pequeña de las Campos destacando la “actitud dictatorial” que tiene en los últimos tiempos.