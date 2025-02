Las contundentes respuestas de Anna Castillo a las preguntas clásicas de La Revuelta

Un millón de euros y unas 20 veces al mes. Así de clara y directa fue la actriz Anna Castillo contestando a las ya clásicas preguntas del programa de TVE "La Revuelta". El propio David Broncano reconocía que las de Castillo habían sido de las respuestas "más contundentes" que se han dado en el programa.

La actriz detallaba que tiene dos hipotecas pero, si vendiera ambas propiedades, "tendría como un millón de euros". Y en cuánto al número de relaciones sexuales que ha tenido en el último mes, no dudaba: "20 o así". Castillo tampoco se escondía al ser preguntada por otros aspectos como la cirugía estética: "Solo me he puesto vitaminas en la cara. Te dan las vitaminas que te faltan en la piel, pero no conlleva ninguna modificación".

Primos

Broncano también ha preguntado a Castillo si alguna vez había tenido alguna relación con un primo suyo. Ella ha asegurado que no. Pero la pregunta tenía una explicación. El presentador explicaba que se acababa de enterar de que sus tatarabuelos eran primos y, para corroborarlo, era el padre de Broncano el que daba más detalles sobre la historia.

"En un pueblo pequeño de Extremadura, en aquellos años, sin coches ni Tinder, pues es lo que había", detallaba Broncano padre.

Su majestad

Castillo acudía este martes a "La Revuelta" para presentar su nueva serie, "Su majestad", en la que interpreta a una princesa, Pilar, que no termina de encajar en la Familia Real. La serie, de siete episodios, se estrenará en Amazon Prime el próximo 27 de febrero.

La actriz ha querido dejar claro que la serie "es ficción" y ha remarcado que es muy importante "reirnos de nosotros mismos, del país que somos, de dónde venimos, de la herencia que tenemos".