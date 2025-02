La confesión de Carmen Borrego tras la confesión de su hijo en GH Dúo: "Me pone la carne de gallina"

José María Almoguera continuará una semana más en GH Dúo. El hijo de Carmen Borrego logró anoche salvarse de la nominación gracias al apoyo de la audiencia y la expulsión será cosa de dos: o Miguel Frigenti o Marieta. Una complicada elección que cambiará la convivencia en la casa tras la salida de uno de los dos.

Así las cosas, aunque Almoguera no abandonará GH Dúo en la próxima gala, el concursante no deja de pensar en su posible salida. Más si cabe tras la expulsión de María la Jerezana, con quien entabló una relación especial dentro de la casa: "La echo de menos, pero sé que queda poco, que la veré dentro de nada y así es como me consuelo".

"El reencuentro que me importa"

De igual modo, Almoguera también ha expresado su añoranza por su madre, quien anoche le hizo una pregunta de forma anónima sobre la relación entre ambos a través de Ion Aramendi. "No sé si entenderla mejor, pero sí echarla de menos", se sinceró.

De hecho, tal y como añadió, su deseo cuando salga de la casa de Guadalix es un reencuentro de familia tras la primera toma de contacto en plató: El reencuentro que me importa es el momento en que empecemos a hacer planes juntos otra vez", ha confesado. Además, ha expresado su deseo de que en el reencuentro también estén Terelu Campos, Alejandra Rubio y su hijo con Carlo Costanzia.

Unas declaraciones que han emocionado a Borrego, presente en el plató: "Mi hermana adora a mi hijo y visualizar ese momento de reencuentro de toda la familia a mí me pone la carne de gallina".

El motivo del enfado entre Almoguera y Borrego: "Y una mierda"

Cabe recordar que la gota que colmó el vaso en la relación entre Carmen Borrego y José María Almoguera fue la exclusiva que Borrego concedió a la revista 'Lecturas' en octubre de 2022: "Mi hijo se ha ganado el cielo", declaraba. Sin embargo, lejos de agradar a su hijo, esta noticia le enfureció. "Yo tuve conversaciones con ella y con Paola para vender la exclusiva sobre ser padre y se dijo que no. Ella dijo que ya estaba en marcha y no se podía parar... y una mierda. Yo no soy nadie y puedo parar las cosas, imagínate ella, perdonas una vez, dos ya no", ha recordado Almoguera.

Como reconoce su madre, su enfado no ha beneficiado a ninguno, aunque ella ya ha pedido perdón por los errores cometidos: "Mi intención no es mirar atrás"