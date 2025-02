El cambio de vida de Lara Tronti, exconcursante de "La Isla de las Tentaciones", desde que es madre

"Además de ser la madre de Nico sigo siendo Lara". Y quien dice Lara, dice Sara, Julia o Maite. Las palabras parten de Lara Tronti, exconcursante de la Isla de las Tentaciones junto a su novio Hugo, una de las pocas parejas supervivientes de la criba del programa. Ambos no solo han fortalecido su relación sino que ahora son padres del pequeño Nico, que ha asentado aún más su amor.

Pese a ello, los cambios son evidentes porque "no solo ha cambiado mi vida, he cambiado yo y, por tanto, mis prioridades", apunta mientras se maquilla para salir a tomar algo con sus amigas.

Hugo: su pareja

Pero no solo ha cambiado eso. También lo ha hecho "mi manera de ver a Hugo porque ahora tiene una faceta nueva desconocida para mí: la de padre". Por eso considera que es muy importante que "nos sigamos mirando como pareja, no solo como la madre o padre de tu hijo".

Los miedos están ahí ya que "mi felicidad no depende solo de mí y ahí es donde entra el miedo a no estar a la altura o no hacerlo bien".

En este sentido, hace un llamamiento a "no olvidarte por ser madre de tu pareja, de tus amigos, de tu familia y, sobre todo, de ti".

El niño se apellida Tronti

Los enamorados han decidido elegir el apellido de ella, Tronti, como el primero del niño en homenaje a su padre, al que perdió cuando ella era muy pequeña. Quiere así preservar su apellido y contribuir a que Nicolás tenga un primer sobrenombre original. La otra opción era Pérez, igual de digna pero mucho más común...