Las alarmas han saltado en Hollywood, y es que puede que nos encontremos con una de las nuevas parejas del año: Ana de Armas y Tom Cruise. El pasado viernes, día de San Valentín, los actores disfrutaron de una velada romántica en un conocido restaurante de Londres, donde fueron pillados por la prensa. Las imágenes fueron publicadas y difundidas por el medio británico del Daily Mail.

Ana de Armas estalla tras su cita romántica con Tom Cruise: “Estoy flipando” / Daily Mail

La actriz hispano-cubana se encuentra disfrutando de unos días por la capital de España, donde no ha reaccionado muy bien a las preguntas que le han hecho los medios. “No lo hagas. Estoy flipando con vosotros aquí. No, no voy a hablar vosotros no” ha comentado de Armas mientras la prensa la seguía. “No tengo nada que decir, ya está bien gracias” ha sentenciado ante de los micrófonos de Europa Press, sin aclarar qué tipo de relación mantiene con el ex de Nicole Kidman.

Ana de Armas estalla tras su cita romántica con Tom Cruise: “Estoy flipando” / Cedida

Por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado, pero muchos apuntan que la futura gala de los premios Oscar sería un buen momento para confirmar una de las relaciones más inesperadas del 2025. Ana de Armas rompe el pasado otro con Manuel Anido, hijastro del presidente de Cuba, con el que ya había sido vista varias veces por Madrid