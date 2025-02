Aitana habla por primera vez del problema de salud mental que le han diagnosticado: "No sabía lo que me estaba pasando"

Aitana ha reaparecido ante los micrófonos de Carles Francino en La Ventana, donde ha concedido su entrevista más personal a raíz de la docuserie que el 28 de febrero estrenará en Netflix. En Metamorfosis, título de este reportaje dirigido por Chloe Wallace, la cantante muestra su cara más sincera, éxitos y sinsabores de su carrera.

Y es que a pesar de que a priori la artista parece tenerlo todo, en la entrevista concedida a la Cadena Ser, confesaba el duro bache que ha atravesado y que la ha llevado a padecer un problema de salud mental que la ha llevado a recurrir a ayuda profesional.

Problema de salud

Calentando motores para el estreno de su docuserie, 'Metamorfosis' el próximo 28 de febrero en Netflix, Aitana Ocaña ha concedido una de sus entrevistas más sinceras a Carles Francino en el programa 'La Ventana' de la Cadena Ser, hablando a corazón abierto de la depresión que sufrió a finales del año pasado y a la que ha puesto nombre públicamente por primera vez, visibilizando la importancia de la salud mental.

"Pasé una etapa complicada a nivel psicológico. Me cuesta mucho decir estas cosas, no por sacar mi vulnerabilidad a relucir, sino porque desde fuera se puede ver como un problema del primer mundo porque tengo muchas facilidades alrededor. ¿Por qué me voy a quejar yo de la vida?", ha expresado.

Un tema que aborda en 'Metamorfosis', en cuyo rodaje -dirigido por Chloé Wallace- se dio cuenta de que algo no iba bien. "Pero no sabía lo que me estaba pasando. Era difícil de nombrar. Creo que la depresión es igual para todos, es estar triste, pero no saber por qué, o sí saber por qué, pero no saber qué hacer con ello" ha confesado, destacando que "es la primera vez que lo digo públicamente y está bien hablar de esto, que es la depresión, es importante".

Un momento complicado que afortunadamente ha superado, ya que como ha revelado "ahora estoy muy feliz y lo digo muy agradecida". "Si miro cómo acabé el año y cómo estoy ahora, en tan poquitos meses…", ha añadido, admitiendo que todavía no está recuperada completamente, por lo que acudir a terapia se ha convertido en algo fundamental en su vida.

Terapia en la que no solo cuida su salud mental, sino que también trata sus miedos, ya que como ha desvelado es hipocondríaca: "Cuando me preguntaban que dónde me vería en cinco años, yo pensaba que no iba a estar. Es fuertísimo, pero lo vais a ver en el documental", ha asegurado, confesando que además tiene un miedo "irracional" a volar y, aunque sabe que "si el avión se mueve no pasa nada, a mí me entran un poquito de escalofríos". Y después de tres años sin salir de España por no coger un avión, decidió dar un curso para pilotar avionetas y superar su fobia, como ha contado divertida.

Una entrevista en la que se ha abierto en canal y en la que también se ha pronunciado sobre el 'lado B' de la fama, que afronta en su docuserie, y que es la falta de privacidad y el interés por todo lo relativo a su vida privada. "Es lo que hay. Hay cosas que me tendré que comer, que son malas, como que la gente vaya a comentar porque se creen dueños de mi vida, porque se piensan que muchas de esas cosas vienen de su dinero y piensan yo lo pago y yo decido cuando estás bien y cuando estás mal también te lo voy a decir", ha reflexionado.

Y es que como ha confesado, es "muy vergonzosa", por lo que siempre intenta ir acompañada por su familia o sus amigos para sentirse "más segura". De ahí que en varios momentos del documental se ha sentido "incómoda" porque, como ha explicado, "llevo fatal que vaya sobre mí" cuando en un principio iba a ir sobre sus conciertos en el estadio Santiago Bernabéu.