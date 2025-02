El tenso momento entre Mariló Montero y Jordi Évole: "No voy a contar lo que pasó"

Tensión y lanzamiento de cuchillos -metafóricamente hablando- entre Jordi Évole y Mariló Montero en Espejo Público ante una atónita Susanna Griso que no sabía por dónde le venía. Todo fue tras la entrevista qu ela presentadora le hizo al comunicador por su entrevista a Fernando Simón, el epidemiólogo que todos conocimos durante la pandemia. Aunque Mariló ya había lanzado la pullita de que "todo había sido para blanquear al Gobierno", la cosa quedó en anécdota porque lo mejor estaba por llegar.

Fue justo en la despedida, cuando Évole quiso saludar a Mariló. Y ahí fue cuando ella dijo: "No voy a recordar lo que hiciste en aquellos premios". Y tras recordar que se trataba del Festival de Televisión de Vitoria del año 2015, él solo añadió: "No me acuerdo, no me acuerdo". Pero ella sí: "Lo dijsite en el escenario y había muchos testigos".

¿Qué dijo Évole en el escenario que tan mal sentó a Mariló?

Lo cierto es que han pasado diez años desde que premio Joan Ramón Mainat entregado en Vitoria a Évole por su programa Salvados, justo un año después de que Jorge Javier Vázquez lo recibiera por Sálvame. Y dijo lo siguiente: "El año pasado conocí a Jorge Javier Vázquez y este año, a Mariló. Luego en la fiesta veremos qué pasa", insinuó. Al parecer eso fue precisamente lo que no gustó nada a la periodista veterana, porque "no os dais cuenta de las cosas que decís, pero las decís".

Y tras Fernando Simón... Dani Martín

"¿Tú eres padre?". La pregunta se la hace el entrevistado al entrevistador, es decir, Dani Martín a Jordi Évole, que le responde "sí, lo soy". Y ahí empieza a soltar lastre: "Ese es un sueño para mí y creo que ahora es el momento... tenemos la niña en la cabeza". Y un segundo después se lleva las manos a la cabeza: "¡Lo que he dicho... he dicho hemos!". La paternidad de Dani Martín está dando vueltas entre la prensa del corazón no tanto por el hecho de ser padre a los 48 años sino con quién lo será. Desde el pasado mes de octubre, hay rumores de una posible relación sentimental con la actriz María Hervás. ¿Será ella la madre de su primer hijo o hija?