El sueño de Dani Martín sobre la paternidad: "Tenemos la niña en la cabeza" pero, ¿con quién?

"¿Tú eres padre?". La pregunta se la hace el entrevistado al entrevistador, es decir, Dani Martín a Jordi Évole, que le responde "sí, lo soy". Y ahí empieza a soltar lastre: "Ese es un sueño para mí y creo que ahora es el momento... tenemos la niña en la cabeza". Y un segundo después se lleva las manos a la cabeza: "¡Lo que he dicho... he dicho hemos!". La paternidad de Dani Martín está dando vueltas entre la prensa del corazón no tanto por el hecho de ser padre a los 48 años sino con quién lo será.

Desde el pasado mes de octubre, hay rumores de una posible relación sentimental con la actriz María Hervás.

La entrevista con Évole, donde habla del dolor por la pérdida de su hermana, el peso, la terapia y su proceso de maduración como el vino, será emitida el próximo domingo, 23 de febrero, aunque ya hay un jugoso adelanto que él mismo tilda de "solomillo" para el resto de medios de comunicación, con quienes no siempre ha tenido una buena relación.

La entrevista coincide en el tiempo con el lanzamiento de su álbuma "El último día de nuestras vidas" con el que vuelve a los escenarios en una gira a punto de arrancar.

Gira 2025 de Dani Martín. / Instagram D. M.

Parece que la relación con María Hervás ya se ha confirmado con hechos más que con palabras. Muesra de ello fue el concierto del portorriqueño Kany García en el Movistar Arena de Madrid donde participaba Dani Martín.

La muerte de su hermana

El fallecimiento de su hermana Miriam en el año 2009 le cambió la vida. El artista reconoce que "maduré de repente, me hice mayor y dejé de ser su niñato". Supuso un golpe tan fuerte que la herida se abre al hablar de ello. Pero lo hace, despacio y con calma, mientras le brillan los ojos no por ese azul inconfundible sino porque la emoción está en el lagrimal a partes iguales que en el corazón.

Doce años después de una desgracia de la que salió una de sus mejores canciones ("Mi lamento"), le reconoce a Évole que "aún recuerdo su número de teléfono y aún siento hasta el impulso de llamarla", sobre todo, en los momentos difíciles.

Dani Martín ha sido un mito para los jóvenes de varias décadas. Muchos se saben su discografía al dedillo, pero no todos saben aspectos de su vida profesional e incluso privada que mantiene en la intimidad. Allá van algunos datos que te gustará saber si eres fan del músico, que ha vuelto con más fuerza que nunca a las redes sociales después de una larga época de parón.