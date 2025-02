Nuevo intento de fuga en La isla de las tentaciones

La pasada madrugada, La isla de las tentaciones vivió una de sus noches más tensas debido a la reacción de una de las concursantes del reality. De hecho, se trata de Stefany, pareja de Tadeo, quien se encuentra en el ojo del huracán debido a su acercamiento a su tentador Simone.

“¿Dónde está la villa?”

Sin embargo, la historia cambiaba cuando Sandra le mostraba a la joven canaria unas imágenes de su pareja Tadeo muy acaramelado con su tentación Mayeli. Stefany incapaz de controlase, se ha levantado de su sitio y ha empezado a lanzar golpes al aire mostrando su rabia, para después ponerse a correr de un lado a oro de la playa en busca de la villa de los chicos, Villa Montaña.

"C***, ¿dónde está la villa?", gritaba aturdida en plena carrera. Esto significa un incumplimiento de las normas por parte de ella, ya que no solo se había abandonado la hoguera, sino que había desobedecido a Sandra Barneda cuando esta le pedía que parase.

“No puedo sentarme ahí, de verdad que no puedo"

Asimismo, la conductora del reality le ha pedido que se siente y calme, a lo que la canaria ha mostrado su negativa: "Sandra, no puedo. No puedo sentarme ahí, de verdad que no puedo". Esta ha abandonado la hoguera, y ha sido una de sus compañeras de La isla de las tentaciones quien la ha justificado: "No va a volver a la hoguera. Está rota por lo que acaba de ver y necesita respirar, tranquilizarse y, sobre todo, aclarar todos los sentimientos que está teniendo".