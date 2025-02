Ibai Llanos revoluciona TikTok con su nuevo cambio físico: "Que nadie diga nada"

A sus 29 años, Ibai Llanos se ha hecho un hueco entre las personas más reconocibles e influyentes de España, especialmente entre los jóvenes. El que otrora fuera uno de los 'streamers' que rompía moldes cuando apenas existía esta figura en el país, es ahora un promotor de éxito con eventos como la 'Kings League' o 'La velada del año'. Durante los últimos meses, además, está contando en sus redes sociales y canales digitales como baja de peso, en un cambio físico aplaudido por muchos y criticado por otros tantos. En medio de todo esto, el popular 'youtuber' ha sumado un nuevo cambio radical.

Nuevamente, su apariencia y estética son los protagonistas de esta 'revolución' en su vida. Ya al comienzo del vídeo, que ha publicado en TikTok y acumula más de 30 millones de reproducciones en apenas unas horas, Ibai Llanos explica que es algo que va a hacer "después de tantos y tantos años". Mientras se prepara ante la cámara para este cambio brusco de su apariencia, avisa a sus seguidores de que "no no me juzguen por lo que voy a hacer". Además, acordándose de su familia más cercana también comenta que "espero que mi madre no vea este vídeo".

Es entonces cuando, con la crema de afeitar como aliada, se pone manos a la obra. Sí, la característica barba de Ibai Llanos, que le acompaña incluso en su logo comercial, está a punto de pasar a mejor vida. Tras pasar la cuchilla de afeitar por su cara y hacer un plano detalle de su limpieza, el 'streamer' aparece de nuevo en pantalla con una toalla por encima de su cara. Y justo ahí, cuando deja caer este paño morado, se descubre su gran cambio. Ante la posibilidad de sorpresa por parte de sus seguidores, el bilbaíno les avisa de que "no quiero que nadie diga nada".

Filtros

Pese al gran trabajo de edición de los ayudantes de Ibai Llanos para que el vídeo parezca lo más real posible, sus 'followers' no tardaron en desmontar su actuación. Así, se pueden leer comentarios como "Está muy bien hecho el filtro", un más angustiado "ES UN FILTRO, NO ME CREO ESTO" o, incluso, una petición para que "Suban el sueldo al editor que puso el filtro". En la otra cara de la moneda, llegaron las coñas sobre su apariencia adolescente sin barba, asegurando que "Ibai a los 16 años es otra persona", un desconcertado "¿Y este quien es?" o una reflexión en voz alta al son de "Estamos de acuerdo en que mejor con barba, ¿verdad?".