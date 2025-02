La carta de despedida de Sofía Suescun ante un inesperado fallecimiento: "Te echaré tanto de menos"

Sofía Suescun está destrozada. El fallecimiento de uno de sus gatos le ha pillado por sorpresa y ha narrado secuencia a secuencia en directo la cuenta atrás de la pobre mascota. Unas horas después del fallecimiento, también anunciado por la propia Sofía, la influencer le ha escrito en sus redes sociales una sentida carta a su "bebé de mamá", como ella llamaba cariñosamente a Indio.

"Te encontramos un 31 de agosto entre matorrales en una tubería soportando más de dos días temperaturas altísimas. Pensábamos que eras chica. Te llevamos de urgencia al veterinario y nos dieron mal pronóstico por tu temprana edad. Apenas tenías una semana de vida pero te sacamos adelante entre todos con jeringuilla, biberón y mucho amor. Te adaptaste muy bien con tus amigos perros y gatos. Te enamoraste de galleta, una de mis gatas. Que sepas que anoche cuando ya descansabas en paz, ella fue a acurrucarse a tu lado. Se me erizó la piel viendo esa escena que jamás olvidaré".

El gatito de Sofía fallecido recientemente. / Instagram S. S.

La gatita recién fallecida "ha sido un regalo y muestra de amor incondicional. Fuiste desde el comienzo un gato muy especial. Travieso, curioso y muy cariñoso. Cuando nos mudamos al campo eras el gato más feliz. Echaré mucho de menos tus ofrendas de pájaros y ratoncitos que me traías de vez en cuando. Este viernes 14 de febrero estabas extremadamente cariñoso, cosa que me pareció rara. No le di importancia y ahora sé que te estabas despidiendo. Jamás olvidaré esa noche. Gracias por estos 4 años mi amor. Ojalá nos encontremos cuando llegue el momento. Sé que ahora estás con Yako y Lucía jugando y descansando. Diles que les echo mucho de menos. Te quiero mucho mi bebé".

El amor de Sofía Suescun y su novio Kiko Jiménez por los perros y gatos es de sobra conocido. A menudo sus publicaciones son ellos los protagonistas con indirectas sobre que "ellos son mis bebés" cada vez que circulan los rumores sobre un embarazo que no acaba de llegar.

Gato de Sofía recién fallecido. / Instagram S. S.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez quieren ser padres y muchos han apuntado en varias ocasiones a que ella ya está embarazada. Pero, de momento, no lo está, por mucho que lo dijera María Patiño.