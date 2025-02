Shakira critica a España en su último concierto: “Me mudé a un país socialista”

La cantante colombiana Shakira ha comenzado el año envuelta en la gira de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que agota las entradas allá por donde pasa. Este tour es la vuelta a los escenarios de la latinoamericana, tras más de siete años alejada de ellos.

Sin embargo, no ha querido desaprovechar la ocasión, y en una de sus últimas intervenciones en Sao Paulo ha querido dejar un mensaje para España, país en el que vivió más de diez años, y para su ex Piqué, con el que no ha acabado en buenos términos.

“Por ti me mudé a un país socialista”

Asimismo, Shakira no ha querido olvidarse de uno de los episodios más importantes y determinantes de su vida: la separación del exfutbolista Gerard Piqué. La sorpresa llegaba con la actuación de la canción Don’t Bother, a la que ha querido cambiarle la letra por otra que se adapta más a su situación actual: “por ti renunciaría a todo lo que tengo y me mudaría a un país comunista” añadiendo “por ti renuncié a todo lo que tenía y me mudé a un país socialista”.

Un dardo envenenado que no ha pasado desapercibido para los usuarios de las redes sociales, que no han duda en hacerse eco de lo acontecido en el concierto de Brasil y el ‘recado’ que ha enviado la cantante colombiana al padre de sus hijos.