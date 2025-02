Los problemas de Belén Esteban con las nuevas tecnologías: "Es un insulto a la inteligencia..."

La jornada vespertina de este lunes ha dado mucho que hablar en el plató de 'Ni que fuéramos Shhh'. Con la sorprendente aparición de Belén Esteban como presentadora arrancaban la semana los antiguos miembros de 'Sálvame', que no han tardado demasiado en dar el primer momentazo del programa de este 17 de febrero. La habitual colaboradora y hoy conductora del programa de Ten TV y Canal Quickie ha mostrado ante el mundo sus problemas con el inglés y con las nuevas tecnologías en un momento que ya ha sido muy comentado en redes sociales.

Con una pantalla de ordenador de fondo, Belén Esteban iba enumerando las distintas aplicaciones que aparecía en pantalla. Para empezar, hablaba del "momento en el que Bill Yeis..." antes de que Kiko Matamoros la interrumpiera con un "¿Cómo?" plagado de incredulidad. "Bill Gueis", respondía la presentadora, simplemente para ser corregida por Kiko Hernández con un irónico "Gates, Bill Gates... No, gay no era". Mientras tanto, Kiko Matamoros trataba de contener la risa ante este complicado momento para 'La Esteban', tratando de explicar a su compañera como se escribía el nombre.

Más adelante, sería el turno de presentar uno por uno las distintas aplicaciones de Microsoft, comenzando por acentuar la última sílaba de "Excel" en dos ocasiones ante las correcciones de sus compañeros y de seguir su lista con "Aguors" para referirse a 'Word'. Menos complicaciones tenía con 'Teams' y 'Power Point', que era capaz de leer correctamente del papel que le acompañaba pese a una mejorable pronunciación. El último problema llegó con 'Outlook', al que llamaría "Outol" antes de responder con un "Ah, ¿Cómo?", ante las directrices lingüísticas en el plató.

Reacciones

El hilarante momento de 'Ni que fuéramos Shhh' no ha tardado en ser comentado en las redes sociales, tanto las propias de los promotores del programa como en la de otros usuarios. En uno de los casos, en Twitter, un internauta aseguraba que "es un insulto a la inteligencia de vuestra audiencia poner de presentadora a alguien que no sabe decir Excel y que no sabe ni lo que eso es", enlazando a Canal Quickie. Otra, con algo más de ironía y sorna, comentaba pedía un deseo para su vida con su "Ojalá ganar lo que gana y levantarme cada mañana sin saber lo que es un Excel".