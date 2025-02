El pasado viernes, la cantante madrileña, Massiel, acudió al espacio de Telecinco ¡DeViernes! donde contó el duro momento en el que se encuentra tras la muerte de su hermano al que hace poco más de dos años le detectaron un cáncer de pulmón.

“Había desarrollado un cáncer de pulmón”

De hecho, fue a partir de los síntomas que presentó Emilio, el hermano de Massiel, que esta decidió someterse a una serie de pruebas para confirmas si ella lo tenía: "Yo empecé a somatizar todo el sufrimiento de mi hermano y comencé a sentirme muy mal".

Massiel recuerda en ¡DeViernes! la dura enfermedad de su hermano: “Empecé a obsesionarme con querer que mi hermano no se muriera” / Telecinco

Tras las pruebas, confirmaron que la única cantante española ganadora de Eurovisión sí tenía cáncer, pero este era operable. Por ello, debían extirpar el pulmón: "Me hicieron todo tipo de pruebas y, efectivamente, había desarrollado un cáncer de pulmón" explicó la cantante madrileña. El momento más duro fue el fallecimiento de su hermano, y tener que someterse a la quimio.

"Era mi hermano pequeño y yo creo que somaticé el cáncer”

A lo largo de la entrevista, Massiel no ha podido evitarse emocionarse al recordar a su hermano Emilio, al que se encontraba muy unida: “Empecé a obsesionarme con querer que mi hermano no se muriera, que a mi hermano lo cuidaran y que mi hermano no sufriera y mi hermano se iba".

Del mismo modo, la cantante ha destacado a Emilio como uno de “los hombres de su vida”, además de comentar que en aquella época no podía evitar no “responsabilizarse” de la enfermedad que padecía este: "Era mi hermano pequeño y yo creo que somaticé el cáncer de mi hermano hasta que de repente empecé a encontrarme muy muy mal".

En estos momentos, la cantante se encuentra recuperándose de la dura enfermedad por la que ha pasado.