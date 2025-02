Mediaset ultima los detalles del estreno de uno de sus programas más queridos y esperados de la temporada: Supervivientes 2025. Por el momento, conocemos el nombre de los dos primeros concursantes de la edición, el diseñador e influencer de moda, Pelayo Díaz, y la exmujer de Kiko Matamoros, Makoke.

¿Quién es el nuevo concursante de Supervivientes 2025?

Según ha informado Algo Pasa TV, el nuevo participante confirma será Álvaro Muñoz Escassi. De hecho, no es la primera vez que el exjinete forma parte de este reality. Ya en la edición de 2009 fue uno de los rostros más polémicos. Sin embargo, una caída mientras escalaba para conseguir alimento le provocó un esguince que finalmente le hizo abandonar la edición.

Se filtra uno de los nuevos concursantes de ‘Supervivientes 2025’ / Telecinco

En una de sus últimas visitas al espacio de Telecinco de ¡DeViernes! recordó con cariño su participación en el programa de supervivencia: "Fue lo primero que hice en tele. Me encantó, me vi muy bien. Todas esas cosas de retos físicos, en una isla y el mar, que me encanta, buscarte la vida… Yo encantado, era mi programa" añadiendo que estuvo llorando desde que supo que debía abandonar debido a la lesión.

Álvaro Muñoz Escassi. / Telecinco

Asimismo, según ha confirmado Cuarzo Producciones a EL CONFI TV, a partir de marzo comenzará la emisión y grabaciones de Supervivientes 2025. Además, de repetir el mismo equipo de otros años, contando con Jorge Javier Vázquez como conductor de esta nueva edición, Sandra Barneda en los debates del domingo, Carlos Sobera pone el toque picante los martes con Tierra de nadie y, desde a isla, Laura Madrueño con las pruebas, retos y conexiones en directo.