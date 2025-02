No es sorpresa, que cada vez que el sobrino de Ana Rosa Quintana acude a un programa de Telecinco siempre causa polémica. La última ha sido el fin de semana pasado, en el que un inesperado comentario de Kike Quintana acerca de la audiencia del espacio de Telecinco Fiesta de la presentadora Emma García en Telecinco, ha provocado un enfrentamiento entre la presentadora vasca y el colaborador madrileño.

Duro enfrentamiento entre la presentadora Emma García y el sobrino de Ana Rosa: "Si tenéis audiencia es porque no cambian de canal" / Telecinco

"Si tenéis audiencia es porque no cambian de canal”

Desde su estrada en Fiesta, Kike Quintana no dudó en expresar su opinión sobre los irregulares datos de audiencia que ha cosechado el programa de Telecinco: "Si tenéis audiencia es porque no cambian de canal, y he venido para que eso cambien”. Sin embargo, Emma García no dudó en contestarle: "Llegaste al plató de Fiesta, lo revolucionaste e hiciste lo que te salió del moño" destacando el caos que había ocasionado su aparición en el plató.

Asimismo, el sobrino de Ana Rosa Quintana quiso destacar que era una “táctica” con el objetivo de que “la audiencia hiciera boom, para arriba”. No obstante, García defendió los datos cosechados y que “se encontraban regulinchi”, anotando un 8,8% de share y 789.00 espectadores de media.

“¿Hay dos Kikes?”

De hecho, los colaboradores de Fiesta destacaron las dos facetas de Kike Quintana, siendo amable y agradable en la intimidad y fuera de cámaras, pero un borde y desagradable cuando los focos se encendían: “¿por qué ese cambio? ¿hay dos Kikes?" le preguntaron. La sorpresa vino cuando Emma García preguntó si los colaboradores querían que Kike formara parte del quipo de Fiesta. La mayoría dijeron “si”, por lo que a partir de la próxima semana será colaboradores del espacio de fin de semana de Telecinco.