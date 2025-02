Terelu Campos arremete contra la prensa tras la supuesta prohibición de su hija: "Imbecilidades"

Cuando parece que la historia de la maternidad de Alejandra Rubio no podía dar más de sí, siempre hay algún giro inesperado. En los últimos días se ha especulado con la supuesta prohibición que la hija de Terelu Campos le ha impuesto a su madre: tener fotos de su hijo en el móvil.

No obstante, Alejandra Rubio se ha pronunciado sobre este rumor en el programa 'Vamos a ver' de Telecinco, asegurando que no le gusta que nadie de su entorno vaya enseñando imágenes de su hijo, pero no se lo tiene prohibido. “No, no se lo prohibido, mi madre tiene fotos de mi hijo en su teléfono" , ha confirmado. Eso sí, ha reconocido ser “muy rara para esas cosas, soy muy supersticiosa”.

"No me ha mandado ninguna foto", confirmaba Eduardo Navarrete, pero "porque yo no se la he pedido", apostillaba. "Soy amigo de Terelu, he pasado ratos buenísimos. Ella ahora está siendo abuela y yo tampoco la quiero agobiar", expresaba. En este sentido, el diseñador razonaba: "No le voy a decir 'mándame una foto de tu nieto', si a ella le sale mandármela, pues que me la mande y yo feliz".

"El carnet de periodista"

Tras la explicación de Alejandra Rubio, Terelu Campos ha arremetido contra la prensa: "Si yo desmintiera todas las imbecilidades que escucho, además de los que se jactan de tener el carnet de periodista. Hasta luego", ha respondido tajante a los reporteros que le han preguntado sobre la polémica.

Ahora, queda por saber si Alejandro Costanzia será uno de los concursantes de 'Supervivientes' para añadir un nuevo capítulo a su historia.