¿Cuál es el futuro laboral de Joaquín Prat?

¿Dónde está Joaquín Prat? ¿Va a volver a Vamos a ver? Son estas dos preguntas de los espectadores, dada la ausencia del presentador durante dos semanas. Una ausencia que coincidió con el estreno de la nueva temporada de El Programa de Ana Rosa y la nueva versión de Vamos a ver donde el presentador solo apareció unos segundos.

Pues bien, Joaquín Prat lleva dos semanas de vacaciones, unas vacaciones que ya tenía programadas antes del huracán Ana Rosa Quintana y que no ha podido aplazar. Pero eso no quiere decir que se vaya del programa, sino que retomará las labores de presentación en nada. Concretamente, Joaquín Prat volverá a su programa el día 17, tal y como anunciaron las actuales presentadoras de Vamos a ver durante la emisión de este miércoles, dejando claro que Joaquín Prat no ha abandonado su programa, todo lo contrario, volverá con fuerzas renovadas.

Joaquín Prat. / Telecinco

Joaquín Prat es el hijo del icónico conductor televisivo Joaquín Prat, famoso, entre otros proyectos, por su participación en "El Precio Justo" durante su época en Televisión Española, además de haber estado al frente de numerosos programas de televisión. De hecho, la carrera profesional de Joaquín Prat hijo ha seguido un camino similar.

Carrera profesional

Joaquín Prat hijo inició su carrera en la cadena Ser, colaborando con Iñaki Gabilondo en el programa "Hoy por hoy". Sin embargo, no alcanzó el reconocimiento público hasta que dio el salto a la televisión, comenzando en las cadenas de Localia, pertenecientes al mismo grupo mediático que la Ser. Más tarde, se trasladó a Cuatro, donde presentaba el espacio "Visto y oído" junto a Raquel Sánchez Silva.

El verdadero impulso en su carrera llegó al incorporarse a "El Programa de Ana Rosa" con Ana Rosa Quintana, tras la salida de Óscar Martínez. Además de su labor en "El Programa de Ana Rosa", Joaquín Prat ha participado en galas navideñas de Telecinco y ha conducido el reality show "Campamento de verano".

Más tarde, Joaquín Prat regresó a Cuatro como presentador de "Cuatro al día", aunque posteriormente volvió a Telecinco, donde condujo primero "¡Viva la fiesta!", luego "Ya es mediodía", y actualmente lidera los programas "Vamos a ver" y "Dinastías".