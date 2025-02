El mensaje de amor de Cristina Pedroche a Dabiz Muñoz... copiado de otro perfil de Instagram

¿Se le han acabado las palabras a Cristina Pedroche? ¿O acaso el amor? Estamos seguros de que esto último no ha ocurrido ya que está completamente enamorada de su marido, el gran chef Dabiz Muñoz. Sin embargo, en este Día de San Valentín la comunicadora ha querido enviar un mensaje de amor a su pareja. A pesar de que en mil ocasiones se ha deshecho en halagos hacia él, en este 14 de febrero parece no haber encontrado las palabras o tal vez sí lo ha hecho pero resulta que ya estaban escritas, así que se ha limitado a "tomar prestada" una profunda frase romántica de @culturapositiva.

Lo importante de todo no es la procedencia de la frase sino su sentido. Lo que quiere decirle Pedroche a Dabiz es que "cuando digo que te amo más, no me refiero a que te amo más de lo que tú me amas sino que te amo más que todos los malos días que pueden llegar a venir. Te amor más que cualquier pelea que podamos tener. Te amo más que cualquier distancia entre nosotros. Te amo más uqe cualquier obstáculo en el camino. Siempre te amo más"

Storie de Cristina Pedroche por el Día de San Valentín. / Instagram C. P.

Aquí puedes ver de dónde ha tomado la frase para felicitar a su amor este San Valentín.

"Un balón dentro"

Como todo el mundo sabe, Cristina Pedroche espera a su segundo hijo, y decimos hijo porque ya es sabido que será un niño. La propia presentadora reconoce que "tengo muchísima barriga y me salío mucho antes que con Laia", algo habitual con los segundos hijos. Tanto es así que no duda en marcar barriguita y expresar incluso que "parece que llevo una pelota dentro del vestido".

Para quien sí ha encontrado palabras Pedroche es precisamente para su futuro retoño: "Todavía no has llegado y ya me muero de amor todo el rato. Has sido un bebé muy buscado, muy deseado y muy querido. Creo que esta vez soy más consciente de todas las emociones tan bonitas que me esperan, sobre todo esta vez lo siento más real. Adoro estar embarazada, aunque esté cansada, me encanta saber que mi cuerpo está creando vida. Me hace sentir imparable, que puedo con todo. Pero reconozco que cuento las semanas que quedan para tenerte entre mis brazos, mirarte a la carita y poder besarte".