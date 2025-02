El consejo de Belén Esteban a Victoria Federica: "No te enfades, pero..."

Te encanta o la detestas. Victoria Federica, la nieta del rey emérito reconvertida a influencer se produga más que nunca por los platós de televisión y el mundo "podcast". Es el caso de su visita a "Nude Project" presentado por Bruno, donde ha hablado sobre su vida, sus gustos, sus hábitos y su vida en general. Pero, además, ha recibido gratis un consejo y la encargada de dárselo ha sido la mismísima Belén Esteban.

El presentador no tuvo reparo alguno en llamar a la princesa del pueblo durante la grabación para pedirle que le diera un consejo a la nieta de Juan Carlos I. La Esteban, además de reconocer que "ella es muy tímida", ha seguido la instrucción de Bruno y le ha dado un consejo aunque "no sé si se lo va a tomar a mal". La cara de la joven tras la advertencia era un poema con más miedo que vergüenza.

Sin embargo, Belén Esteban sabe hasta dónde llegar y lo que le dijo no fue otra cosa que hablara de su vida privada. "Di no y no hables, nada más". Algo a la que ella también respondió: "Ya, pero es que la prensa también se tiene que dirigir a mí con respeto", le debatió a pesar de que la propia Esteban ya le había reconocido que "los periodistas son muy pesados, estamos todo el día molestando".

Su anuncio publicitario juntas

Hace ya dos semanas que se dio a conocer la participación de Belén Esteban y Victoria Federica en un 'spot' publicitario conjunto. Desde entonces, pese al revuelto inicial, ninguna de las protagonistas de esta historia había dado demasiados detalles de como se había producido aquel rodaje. Un día de grabación en el que coincidieron 'La princesa del pueblo' y la nieta de Juan Carlos I para realizar un trabajo de cara a una campaña de 'Nude Project'. Y, conociendo el carácter de ambas, las revelaciones de Belén Esteban no han sorprendido demasiado por su contenido.

Según ha contado Belén Esteban en el último programa de 'Ni que fuéramos Shhh', la joven sobrina del monarca "solo se reía" cuando vio por primera vez a su compañera de rodaje, "creo que por su timidez". Ante esta situación, 'La Esteban' se acercó a ella con un apresurado "A ver, Victoria Federica", que no tardó en ser contestado por la hija de la infanta Elena con un "No me llames Victoria Federica, llamame Vic". Esto solo hizo que empeorar la situación, pues a partir de ese momento eran incapaces de grabar la secuencia completa sin carcajadas. "O lo hacemos ya a la primera o estamos aquí hasta la tarde", asegura la colaboradora que le tuvo que decir a 'Vic'.