El periodista Antonio Montero sufre una agresión sexual por un hombre: "Ultrajado y paralizado"

Poco se sabe sobre la vida privada del periodista Antonio Montero a excepción de que está casado con la también periodista Marisa Martín Blázquez, con quien tiene dos hijos: Nicolás y Marieta. A pesar de haber sufrido varias crisis en la relación, la pareja ha logrado la estabilidad tras años de vida en común.

Sin embargo, no es por su vida amorosa por lo que el paparazzi ha sido noticia en las últimas horas sino por un tema mucho más serio del que nunca se había atrevido hablar. Lo ha hecho esta semana en "TardeAR": el profesional sufrió una agresión sexual que le ha marcado de por vida.

Fue con un hombre

Los hechos ocurrieron cuando Montero fue a cubrir un acto como periodista y cuando llegó a la recepción del hotel, le dijeron que había problemas con la distribución de las habitaciones, así que "el que me invitó me dijo que si no me importaba compartir cuarto, cosa a la que yo accedí". El caso es que cuando Antonio estaba en la terraza para ver las vistas, "al darme la vuelta ahí estaba el tío en pelotas". Aunque prefirió no darle mayor importancia, "cuando regresé había juntado las camas y yo las separé con las mesillas en medio".

Lo peor... por la noche

Sin embargo, lo peor estaba por llegar. El periodista se despertó "al notar que tenía un bicho en la espalda pero no... no era un bicho... era él desnudo acariciándome la espalda".

"Ultrajado y paralizado"

Aún recuerda el episodio con estupor, algo que recuerda "como un trauma que me marcó y me sigue marcando porque al recordarlo se me ponen los pelos de puntas", dijo, visiblemente afectado. Se abre en canal para reconocer que me sentí "profundamente ultrajado y humillado", algo que le hace empatizar con las víctimas de agresiones sexuales que no pueden reaccionar al instante porque "es verdad que te quedas paralizado, aunque yo en mi caso le grité y fui muy claro".