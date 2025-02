Marta López se casa con el fisioterapeuta del rey emérito: así será su nueva boda

Después de haber probado suerte en el amor en multitud de ocasiones, Marta López contaba ilusionada que pasará por el altar con su chico, Alejandro Huerta. En su reaparición en ‘TardeAR’, la colaboradora ha aprovechado para dar la mejor de las noticias.“¡Me caso!”, ha exclamado, visiblemente contenta y entre los vítores y los aplausos de sus compañeros de Telecinco.

“Estamos dudando entre dos fechas”, contaba contenta la novia mostrando el lujoso anillo que le había regalado su novio. ¿Y cómo fue la pedida? Alejandro fue fiel a la tradición e hincó rodilla. “Estábamos en Huelva, en El Rompido, que tengo yo allí un apartamento. Me estaba dando un masaje allí en la puesta de sol, todo idílico, todo precioso. Por eso digo que iba medio desnuda, él es fisioterapeuta y me estaba dando un masaje. De repente cuando acaba, veo que se pone de rodillas y le digo: ‘¿Qué haces?’. Y bueno, lo demás no voy a contarlo, pero fue muy emotivo. Lloramos como magdalenas (…) Fue de corazón, con sentimiento, con lágrimas, con sonrisas… Fue muy bonito”, ha confesado.

¿Y para cuándo es el gran bodorrio? La pareja lo tienen casi todo preparado: “Va a ser muy prontito, ya está casi todo avanzado. No queríamos decir nada. Va a ser en verano”, ha revelado. Y, teniendo en cuenta que muchos de los colaboradores de ‘TardeAR’ serán invitados, ya les ha adelantado un poco de lo que será el ‘dress code’ de la velada nupcial: “Podéis ir como os dé la gana, solo quiero que no vayáis como va el novio, y por supuesto, como va la novia. Yo ya tengo casi el vestido, el sitio… Está todo muy avanzado”.

El verano más especial de Marta López

La colaboradora de televisión y exconcursante de 'Gran Hermano' ha utilizado su perfil oficial de Instagram para presentar a su nuevo novio. La también considerada personalidad de Internet, de 50 años, ha rehecho su vida sentimental y reconoce que se siente "más feliz que nunca" de la mano de su chico. La madre de tres hijos ha recuperado el brillo en los ojos. La escapada a la playa ha ayudado a ese reseteo para cargar pilas, pero el mar no ha sido el motivo por el que vuelve a sonreír. Su corazón está de nuevo contento. Tanto, que ya ha dado el paso de oficializar su relación en las redes sociales, cuentan desde 'Outdoor'.

Con una preciosa foto y un vídeo en el que explica cómo se siente en su nueva relación, que le hace sentir plena, Marta López ha gritado su amor a los cuatro vientos por su nuevo novio, al que también se ha declarado con unas preciosas palabras. "Qué penita me da irme de casita, de aquí, de la playita. Pero de este viaje me voy más feliz que nunca, ¿por qué será? Shhh...", ha expresado la que fuera concursante de la segunda edición de 'Gran Hermano' poco antes de soltar la noticia bomba.