Jordi Wild se justifica por los cánticos contra Pedro Sánchez en su evento: "La gente no se da cuenta..."

Han pasado ya dos semanas. El 31 de enero de este año, Badalona acogió en su Palau Olimpic lo que prometía ser uno de los eventos del año, al menos en el mundo de los 'streamers'. Jordi Wild, con la colaboración de otros creadores de contenido como 'El Xokas', organizaron en la ciudad catalana el 'Dogfight Wild Tournament Tertium Mortis'. Durante esta velada, los participantes recrearían distintos tipos de lucha, con parafernalia medieval incluida, para el jolgorio de los presentes. Unos asistentes que, en un cierto momento de la noche, estuvieron a punto de echar todo el trabajo por tierra.

Al menos, esta es la reacción de Jordi Wild, que intenta aparecer en el papel de víctima señalando que "la gente no se da cuenta de que con estas mierdas me perjudican". El motivo detrás de todo esto no es otro que los cánticos de "¡Pedro Sánchez, hijo de puta!", que resonaron por las gargantas de las 12.000 personas allí presentes. Al contrario que con el paso de los días, el organizador del evento luchístico se jactaba en su momento del ambiente creado en el Palau Olimpic, con una envalentonada afirmación: "Esto es 'Dogfight' amigos... ¡Así vamos aquí!", seguido de las risas de sus acompañantes.

Ahora, el creador de contenido asegura que escuchaba "¡Quiero sangre, hijo de puta!", en lugar de las proclamas contra el presidente del Gobierno. Poco después, intenta remarcar el carácter teóricamente apolítico de su evento, esgrimiendo que "el 80% de los allí presentes no han ido a votar en la vida". Siguiendo con la idea de que todo esto es una gamberrada de su público, defiende los cánticos como "un tema de ser un poco gamberro, putear...". Con media sonrisa en su cara, también rememora cuando se utilizó la palabra 'nigga', algo que "dio más miedo, porque YouTube es más heavy con esto".

Evento apolítico

Sin pedir perdón en ningún momento, Jordi Wild intenta de nuevo justificarse y reitera que "si lo llego a escuchar antes, hubiera hablado con el público en un momento dado". Según sus palabras, el mensaje a las gradas iba a ser claro: "Vamos a dejar de lado la mierda de políticos y no ensuciemos el evento de ideologías que ni van ni vienen". Demarcándose de igual manera de cualquier corriente política, asegura que "no soy sanchista ni me gusta Pedro Sánchez, pero no me gustó el cántico". Por último, remató su defensa con un clásico en estas ocasiones: "Me sigue gente super-progre y super-facha... Y me la pelan los unos y los otros".