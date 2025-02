Una influencer española acaba en urgencias tras ser atacada por su gato y le arranca media nariz

Sin media nariz. Así ha acabado una famosa influencer, la española Isabella González "Gonsabella", a consecuencia del ataque sufrido por su gato cuando se iba de viaje en Las Maldivas.

Se trata de uno de los rostros más famosos de la red social Twitch y es allí donde ha alertado a sus seguidores contando que "he tenido que ir a urgencias porque me ha arrancado media nariz". Todo ocurrió mientras estaba terminando de hacer la maleta de madrugada, antes de trasladarse en el aeropueto. "Cuando he ido a meter unas prendas he visto que el gato se había hecho pis encima de la ropa y claro, he montado en cólera".

"Entré en pánico porque eran las cinco de la mañana y a las siete tenía que estar en la estación de Bilbao para coger el autobús y viajar al aeropuerto de Barajas. Me puse histérica, el pobre gato se escondió y, cuando fui a cogerlo, sacó las zarpas y me arrancó un trozo de nariz".

Directo desde Maldivas

La streamer no suspendió su viaje a Maldivas, ya que es allí desde donde grabó el vídeo que explica lo que ocurrió en su perfil de Instagram. El gato le hizo una herida en la nariz y en los párpados, pero afortunadamente no tuvieron que darle puntos. Es más, la doctora que la atendió le dijo que "por un arañazo no debía haber acudido al hospital".

Y es precisamente con el término "arañazos" donde está el quid de la cuestión, ya que los seguidores no han tardado en tacharla de exagerada y de "aprovechar este incidente doméstico habitual para sacar partido".