La dura despedida de Àngel Llàcer en El Hormiguero por su enfermedad: "Me voy satisfecho"

Ángel Llácer ha vuelto a nacer a sus 51 años. Este miércoles reaparecía en "El Hormiguero" para contarle a Pablo Motos algunos de sus proyectos de futuro. Y es que hablar de futuro para este actor y director teatral tiene un valor añadido si se tiene en cuenta que "pensé que me iba a morir, como todo España sabe". Lo que nos sabíamos hasta ahora es que antes de saber que podría quedarse en la operación tras contraer en Vietnam una bacteria, Llácer quiso despedirse de su familia y sus amigos más cercanos, protagonizando un emocionante momento en el plató.

"No quería irme sin decir adiós", así que llamó a sus padres y les dijo esto: "Tengo 50 años y he sido muy feliz y además he hecho feliz a mucha gente así que si me tengo que ir, me iré satisfecho", decía entre lágrimas.

Sus problemas con la bacteria han dado de sí más de lo que nadie llegó nunca a pensar. "¿Usted que comió en Vietnam para ser una bacteria?", preguntaban en uno de los concursos donde participaba. "Fui a Vietnam, y me dijeron que no comiera pero yo me lo como todo en las calles. Y cogí una intoxicación. Me curé, volví de allí, y el bicho vivía en mí, hasta que se reprodujo. Ha sido muy heavy", explicó el catalán.

No obstante, Lláser asegura estar deseando volver a ocupar su silla de juez en el formato de Tu Cara Me Suena presentado por Manel Fuentes, donde será de nuevo integrante del jurado.

