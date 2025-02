Belén Esteban se derrumba al hablar sobre los problemas de Anabel Pantoja: "Hablad lo que queráis"

A nadie se le escapa que las últimas semanas están siendo un auténtico calvario para Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez. Primero, por el ingreso hospitalario de su hija, que estuvo más de dos semanas en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Más adelante, por la investigación abierta por las autoridades insulares de justicia, que ha llevado a ambos progenitores a la imputación. Toda esta marejada en el entorno de la 'influencer' ha caído como un jarro de agua fría también en miembros de su familia, a los que hay que sumar un reducido grupo de amigos íntimos.

Precisamente ahí es donde aparece Belén Esteban, que forma parte de su círculo más íntimo y que incluso considera a la sobrina de Isabel Pantoja una de sus mejores amigas. Por ello, durante las últimas semanas ha sido una de las más firmes defensoras de Anabel, tanto en 'Ni que fuéramos Shhh' como en otras apariciones públicas. Una amistad que ahora mismo parece inquebrantable y que podría poner en peligro hasta sus relaciones con otros colaboradores del programa de Canal Quickie. La última muestra ha llegado este mismo jueves, cuando ha espetado un "¡Hablad lo que queráis!" antes de abandonar el epicentro del plató.

En el momento en el que María Patiño ha querido zanjar una polémica previa diciéndole a 'La princesa del pueblo' que esto es un asunto familiar, Belén Esteban no ha dudado en afirmar que "también es mi familia". Unas palabras que no han sentado bien en la presentadora y tampoco en Kiko Matamoros, que ha reaccionado con vehemencia: "¿Cómo va a ser tu familia? De verdad, la puedes querer más que a muchos miembros de tu familia, pero no digas eso". Además, tanto el polémico colaborador como Patiño han mostrado su descontento por no poder hablar del tema en presencia de Belén Esteban.

Investigación

La jueza del Juzgado de Instrucción 4 de San Bartolomé, en Gran Canaria, continúa la instrucción del caso de Anabel Pantoja y David Rodríguez, investigados por un presunto delito de maltrato infantil a su hija Alma por las lesiones que presentaba la pequeña el pasado 9 de enero. A su disposición desde este lunes están las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial en el que se encontraban cuando la recién nacida sufrió la crisis, mientras el fisioterapeuta y la niña esperaban en el coche a la 'influencer', que se había bajado a realizar unas compras rápidas. Con ellas en la mano, la Justicia averiguará si lo declarado por el joven corresponde con lo sucedido, y con el parte de lesiones de la menor.