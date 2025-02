Dicen que la realidad supera a la ficción y, si duda, este es uno de esos de ellos. Allá por 2009, cuando redes sociales como Instagram se encontraban en pañales, la joven australiana Belle Gibson recibía una terrible noticia: padecía un cáncer terminal. “Me diagnosticaron cuatro semanas, seis meses como mucho” declaró la joven.

‘Vinagre de manzana’: la nueva y mordaz serie de Netflix sobre las estafas en internet / Netflix

Durante años, mantuvo una mentira en la que utilizaba terapias de autocuidado y “una buena alimentación” para curar la enfermedad que había padecido. La burbuja estalló, cuando en 2015, el periódico australiano The Age quiso hacer una investigación sobre el increíble ascenso que había protagonizado Gibson. Fue en ese momento en el que encontraron irregularidades en las donaciones y cobros benéficos que esta había obtenido. Además de las distintas versiones que había dado acerca del cáncer que había padecido.

Las estafas a través de las redes sociales

Helling Belle fue el nombre de Instagram que escogió Belle Gibson para hacerse conocida a través de las redes sociales, y donde promocionaba y presumía de su opulento y “estilo sano de vida”. Nada más lejos de la realidad, la joven australiana creo una web para que sus seguidores, o fanáticos, pudieran adquirir y disfrutar de sus métodos y así “curar el cáncer, como ella hizo”.

‘Vinagre de manzana’: la nueva y mordaz serie de Netflix sobre las estafas en internet / Netflix

Un estilo debida y alimentación que promovía retos alternativos, y que con el tiempo se descubrieron que se trataba de un fraude. Para aquel entonces, la fina línea entre lo que era verdad y lo que no ya no existía.

La mujer que engañó al mundo

La serie está inspirada en el libro de The Woman Who Foled The World, explora la gran capacidad de persuasión y frialdad que Gibson demuestra con sus seguidores, y como consiguió engañarlos a través de las redes sociales con su cultura del “bienestar”.

‘Vinagre de manzana’: la nueva y mordaz serie de Netflix sobre las estafas en internet / Netflix

A través de esta serie de la plataforma de streaming americana descubriremos el lado oscuro de las redes sociales y lo dañinas y tóxicas pueden estas llegara a ser, debido a las constantes afirmaciones positivas y falsas realidades y estilos de vida.