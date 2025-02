¡'La Revuelta' se volvió a quedar sin invitada! Estos fueron los motivos

Por muchas veces que ocurra, no deja de sorprender cada vez que pasa. Este martes, 11 de febrero, 'La Revuelta' se volvió a quedar sin invitada. Al menos, de manera momentánea, pues una vez más fueron capaces de solucionar los imprevistos de última hora para poder grabar en su totalidad el programa desde el Teatro Príncipe Gran Vía. Como parte de la promoción de 'La vida breve', una de las últimas series de Movistar+. El programa presentado por David Broncano esperaba recibir a Javier Gutiérrez y Leonor Watling, pero no contaba con los problemas de agenda de la segunda.

Tal y como ellos mismos explicaron durante los primeros compases del programa, Leonor Watling tenía pactada, además de la entrevista en el espacio de La 1, su paso por los micrófonos de la Cadena SER. Separados ambos edificios por poco más de 100 metros -la radio está en Gran Vía y el teatro en la adyacente calle de las Tres Cruces-, lo más normal hubiera sido poder compaginar ambas promociones sin problemas. Sin embargo, la primera parte de la entrevista tuvo como protagonista único a Javier Gutiérrez, a la espera de que llegara Leonor Watling de su aventura radiofónica.

Por suerte para todos los implicados, la actriz de origen británico pudo llegar a tiempo para aparecer en 'La Revuelta', no sin antes desencadenar momentos de confusión. Curioso por saber cuanto tiempo de entrevista le quedaba en la Cadena SER, David Broncano no dudó en enviar un audio a Carles Francino para preguntar... Con la torpeza de enviárselo al hijo del presentador. Además, de poco hubiera servido, pues "está afónico y en casa", como explicó Watling desde el sofá del programa del ente público. Por si fuera poco, el 'junior' de la familia Francino recomendó a Broncano que "no le mandes un WhatsApp, porque es 'old school' y solo funciona por mensajes".

Monarquía

La dupla de personajes de 'La vida breve' ha sido también protagonista en los últimos días por sus opiniones acerca de la monarquía. Con el trasfondo de la serie, que narra la vida de Luis I de España (rey durante apenas 229 días en 1724), ambos respondieron en otra entrevista sobre cuál creen que será el futuro de este tipo de dinastías en España. Javier Gutiérrez sentenció que "aunque sea de una forma paulatina, en un futuro próximo creo que no existirá, ni en este país ni en Europa". Por su parte, Leonor Watling "El planteamiento de que, por la gracia de Dios, eres mejor que otra persona es complicado de gestionar" en pleno siglo XXI.