La reacción de Cristina Pedroche cuando vio el positivo: "¿De verdad es esto lo que quiero?"

Cristina Pedroche suele ser muy clara a la hora de hablar de sus emociones: sus miedos, sus inquietudes, sus noches buenas y también las malas. Acostumbra a ser muy clara cuando es preguntada por su vida privada, sobre todo, a la hora de hablar de sus hijos. En este sentido, ha contado en el podcast @lavidasecretadelasmadres lo que sintió exactamente cuando vio que el test de embarazo era positivo.

Laia tendrá un hermano en torno al mes de junio, una noticia que la propia presentadora dio el pasado 28 de diciembre a través de un vídeo en su cuenta de Instagram en el que salía junto a su pareja Dabiz Muñoz comprobando el resultado del test de embarazo.

Cuando descubrió el positivo "me alegro mucho pero, de repente veo a la niña y me pregunto si era eso lo que quería", admite. Le preocupa mucho que "ahora tengan que compartir trono y que Laia pase a segundo plano", si bien está tranquila porque "yo tengo amor a raudales para dar pero solo tengo dos brazos".

Reacciones

Contra todo pronóstico, las reacciones han sido súper comprensivas a pesar de que normalmente cada vez que habla sube el pan. Diga lo que diga y haga lo que haga. Sin embargo, un aluvión de madres han salido a empatizar con Cristina Pedroche: "A mí me pasó igual, estoy de 35 semanas y tengo todos esos miedos desbloqueados, gracias por compartir la experiencia". Otras se permiten hasta darle consejos: "Cuando lloran los dos, lloras tú también porque es lo mejor del mundo" o "Yo cuando mis dos hijas lloraban me iba a por las que más molestaba".

Lactancia

Lo que también tiene claro es que ambos hermanos compartirán lactancia. De hecho, en una de sus últimas stories hablaba del tema en una imagen en la que aparecía dando el pecho a su hija de más de año y medio: "No le vale con una, tiene que estar tocando la otra a la vez", dice satisfecha.

Storie de Pedroche sobre la lactancia. / Instagram

La publicación ha abierto el melón sobre la edad hasta la que es conveniente la lactancia -no hay respuesta, cada caso es un mundo- pero los comentarios van mucho más allá: "¿Es conveniente dar el pecho a un bebé estando embarazada?

Lactancia y embarazo

La respuesta rápida es que no. No hay inconveniente ni ningún daño para el feto dar el pecho a un hijo mientras se está embarazada de otro. O dicho de otra forma, la lactancia materna no produce efectos colaterales ni en la madre ni en el feto en un embarazo normal de bajo riesgo. Eso sí, hacerlo genera un desgaste nutricional extra para la madre ya que la necesidad de nutrientes, minerales y vitamínicos durante la gestación son muy altos tanto por el embarazo como por la lactancia. En algunos casos puede derivar en menor aumento de peso de la madre o de niño o hemoglobina baja, aunque no necesariamente tiene que ser así si la madre lleva una dieta rica y variada.