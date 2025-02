Lara Álvarez, más enamorada que nunca, habla de su embarazo

Lara Álvarez está enamorada. Ya no solo no lo oculta sino que lo difunde allá donde va. A mediados de noviembre salía a la luz la identidad de su nuevo amor, un piloto de avión llamado Pedro Durán -Perico para los amigos- con el que había tenido un breve noviazgo hace más de una década y del que se ha vuelto inseparable tras reencontrarse por casualidad hace unos meses.

La presentadora asturiana está atravesando uno de los momentos más dulces de su vida gracias a él y en su reaparición ante las cámaras para presentar la nueva colección de 'Carmela', firma de moda de la que es embajadora, ha contado cómo va a celebrar su primer San Valentín con Pedro.

Comandante de aviación, 46 años y con un hijo. Así es Perico Durán, el nuevo novio de Lara Álvarez, que antes de estar con ella ya era una estrella de las redes sociales por su increíble atractivo. Aunque ninguno de los dos ha hecho oficial su relación, ella reconoce estar "muy satisfecha, contenta y equilibrada con una vida muy completa", ha dicho, aunque una entrevista en la revista Diez Minutos sirvió para ratificar lo que era un secreto a voces: "Fue un flechazo".

"Este año te puedo decir que estoy muy bien, la verdad. Fíjate, en otros no, en este sí. Te acuerdas que yo te decía, 'estoy deseando decirte que estoy bien'. Pero cuando llega el momento... pues mira, ha llegado. Sí, estoy muy bien", ha confesado, confirmando que su relación con el piloto marcha viento en popa a toda vela.

San Valentín

La pareja no hará nada especial por el Día de los Enamorados por excelencia porque, como asegura, "yo soy más de los detalles del día a día". A pesar de que prefiere no entrar en detalles sobre su historia de amor, sí desvela que cree que fue el "destino" el que hizo que se reencontrase con el piloto.

Óvulos congelados

Teniendo en cuenta lo enamorada que está de Perico y lo consolidada que está su relación a pesar de que llevan pocos meses juntos, inevitable preguntar a Lara por su decisión de congelar sus óvulos para poder ser madre en un futuro. "Creo que es una de las mejores decisiones a la que animo a las mujeres, de verdad. Sobre todo porque ya tenemos ese peso del reloj biológico, y también, por desgracia, un poco esa parte de presión social que juega un poco en nuestra contra. Y tener los óvulos congelados siempre da una tranquilidad y un respaldo a poder tener una opción más" afirma.

La edad perfecta -actualmente tiene 38 años- para ser madre, como revela, "no lo sé". "Yo creo que la edad en la que todavía tenga la capacidad de traer vida sana, me sienta en plenitud para poder dar lo mejor a la vida que traiga, y creo que, para eso, atreverte a decir un número... De repente llega un momento, una sensación, una emoción... que yo te puedo decir hoy no, y mañana decirte pues sí". "Creo que tiene que ver un poco con uno mismo y con cómo te sientas con esa aventura que va a ser para el resto de tu vida, ¿no? Y el compromiso que quieras adquirir con ella" concluye, dejando en el aire si es algo que se esté plateando ya con Pedro.