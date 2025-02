¿Quién es el invitado que nunca quiere ir a "El Hormiguero"?

"El hormiguero" lleva 19 temporadas en televisión, lo que supone que miles de invitados han pasado durante todos estos años tanto por Cuatro como por Antena 3. Muchos de ellos son muy recurrentes y tienen su carnet de platino como Miguel Ángel Revilla, Miguel Ángel Silvestre, Santiago Segura, David Bisbal, Jordi Évole y decenas más de famosos.

Si por algo se ha caracterizado el programa conducido por Pablo Motos es por traer a invitados no solo muy famosos a nivel nacional, también en el plano internacional. El mejor ejemplo seguramente sea Will Smith, muy amigo de "El hormiguero" y hasta colega personal del presentador valenciano. Pero eso no quita para que haya invitados que se le hayan resistido a Pablo Motos.

Pablo Motos / Antena 3

Algunos de ellos simplemente no tienen afinidad con el presentador o creen que no tendrían una buena experiencia en el programa. Otros no son de exponerse públicamente y se niegan a dar entrevistas salvo en muy contadas ocasiones. Y este último caso es el que mencionó en la entrevista que le hizo a Marcelo, exfutbolista del Real Madrid recién retirado del fútbol. "Yo ahora tengo un tiempo para estar con mi familia, para pensar, para hacer cosas de la empresa, de mi equipo de Brasil… El Madrid siempre será mi casa, tengo muchas cosas en la cabeza", dijo el brasileño. Y en ese momento Pablo Motos aprovechó para preguntar por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y sin duda uno de los hombres más interesantes para una entrevista que hay en España y no solo por su faceta futbolera.

Mensaje a Florentino

"Florentino, si nos estás viendo, está aquí Marcelo, me encantaría entrevistarte", aseguró Motos, que también contó la única vez que logró hablar con el presidente. Le dijo que viniera a "El hormiguero" y la respuesta fue "a ti te va bien, sigue", dijo toreándole de forma muy cortés su invitación.