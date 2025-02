La depresión crónica de Mercedes Milá: "Las pastillas..."

Mercedes Milá no tiene pelos en la lengua. Ni para los demás ni para ella misma y si hay algo que la caracteriza es su sinceridad. La mítica presentadora ha vuelto a la televisión pública como invitda de "59 segundos", el programa de debate presentado por Gemma Nierga en La 2. Sin embargo, no es por este motivo por el que la periodista se ha convertido en noticia. Tampoco por ser una de las profesionales más incónicas de una época con destacadas funciones no solo en la prensa seria sino también en los reallitys, de los que nunca renegó y siempre defendió. Hablamos, por supuesto, de Gran Hermano.

Milá es noticia estos días por sus declaraciones sobre la depresión, una enfermedad que padeció en 2018 y que se ha agravado hasta convertirse en "crónica" ya que "ni las pastillas me hacen nada ya", le contó a Gemma Nierga, unas palabras recogidas en la revista Lecturas. En la publicación lo define como "un puñalito que sientes de repente en la boca del estómago".

Al parecer un desamor se encuentra en el origen de esta depresión, de la que "me salvó Gran Hermano", que para ella fue "una auténtica liberación. Sin embargo, el exceso de trabajo también le costó una recaída: "Le dediqué tantas horas que acabó matándome".

Ansiedad, angustia, sensación de horror y de miedo... "un monstruo que aparece y nunca se va", define. Una situación con la que empatizan a la perfección todas aquellas personas que sufren en sus carnes el lastre de las depresiones.

Mercedes Milá en 'RTVE Play' / / TVE

La depresión dual

Como Mercedes Milá, millones de personas en el mundo sufren depresión. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión celebrado el pasado13 de enero, la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD) alertaba sobre la alta prevalencia de la llamada depresión dual. Este trastorno afecta a entre un 20% y un 50% de las personas con depresión, quienes también presentan alguna adicción, ya sea a sustancias como el alcohol, el cannabis, la cocaína o los opioides, o a comportamientos como el juego patológico o la adicción a las nuevas tecnologías. Un último extremo en el que no está Mercedes Milá.

Según la SEPD, la depresión dual sigue siendo un trastorno infradiagnosticado, en parte porque los síntomas de una de las condiciones tienden a enmascarar los de la otra. Además, los sistemas de salud suelen tratar las adicciones y los trastornos mentales por separado, dificultando un enfoque integral que aborde ambas problemáticas. “Esta fragmentación asistencial deja a muchos pacientes sin el tratamiento que necesitan”, advierte Vega.